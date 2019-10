David Broncano, Buenafuente, Carlos Herrera y más ganadores de los Premios Ondas 2019 lo celebran en La Ventana

Este miércoles se ha dado a conocer el fallo del jurado de la 66ª edición de los Premios Ondas en Barcelona. Con una trayectoria de 65 ediciones celebradas anualmente desde su fundación en 1954, los Premios Ondas mantienen el objetivo de reconocer e impulsar las producciones radiofónicas, musicales y televisivas que, tanto a nivel nacional como internacional y en todos sus géneros y formatos, aporten elementos innovadores y mejoren la experiencia de la audiencia.

'Hoy por Hoy' de Pepa Bueno

La primera en asomarse a la Ventana ha sido la directora de Hora 25 Pepa Bueno. Y es que su trayectoria al frente de 'Hoy por hoy' durante siete años ha hecho que se lleve el Ondas: “Estoy muy contenta por el equipo que hemos hecho en las madrugadas. No trabajamos para los premios trabajamos para los oyentes, pero qué ricos son los premios y qué ricos son los Ondas”.

Nadie Sabe Nada de Andreu Buenafuente y Berto Romero

Buenafuente ha contado que Nadie Sabe Nada ha sido "lo más divertido y libre que he hecho en mi vida, no ha y vuelta atrás. Yo es que no veo un escenario mejor".

Carles Francino le ha preguntado cómo nació el proyecto y confiesa que “ahora ya no sabemos de quien fue la idea. Fue un verano que estaba entre programas en una época un poco baja. Empezamos en el teatro y después ya probamos en el verano.” Buenafuente ha agradecido a las radios en general y a la SER en particular su apuesta por este tipo de formatos.

Andreu ha contado también que se encuentra en la consulta del médico con dolores de espalda y que así "no se apreciar" el premio. "lo mejor es que todo esto nos pilla trabajando", contaba Buenafuente, algo que -asegura- "no es baladí".

La Resistencia de David Broncano en #0 de Movistar+

Broncano ha explicado que ha recibido la noticia en su casa con su madre de visita desde Orcera y no se ha terminado de creer que al otro lado del teléfono estaba el otro ganador Carlos Herrera de COPE.

Carlos Herrera, presentador de 'Herrera en COPE'

"Compartir un premio con gente a la que quiero mucho, que son amigos míos, gente a la que admiro, de una casa que es la mía porque la Cadena SER es mi casa", ha contado Carlos Herrera en La Ventana.

Herrera ha explicado la importancia que tiene recibir este galardón que entrega Ràdio Barcelona: "Con la edad que tengo soy muy mayor, mucho más mayor que todos vosotros, recibir una distinción de una casa como la SER, a mi familia y a mí, a toda la provincia de Almeria y a Mataró nos llena de gozo".

"Yo sé que Pepa ha hecho una mañana extraordinaria", contaba Herrera a pesar de haber competido con ella en las mañanas de la radio siendo los dos programas más escuchados de la radio de nuestro país.

Carlos Franganillo, presentador del Telediario de TVE

Franganillo ha recibido el Ondas al mejor presentador de televisión por haber sabido incorporar un modelo cuidadoso en los informativos al mostrar su preocupación periodística no sólo por los hechos sino por las narrativas, huyendo cuando es necesario de los estudios de televisión y ganando con ello credibilidad y conexión con la audiencia: "A mí personalmente me satisface volver a pisar la calle y hacerlo con el Telediario".

Carlos Alsina, director de 'Mas de uno' en Onda Cero

Alsina ha recibido el galardón por su creatividad y el ejercicio brillante desplegados en el programa dedicado al Día Mundial de la Radio. Ha conocido la noticia recién despertado de la siesta: "Yo hago siesta larga porque soy bastante incapaz de meterme en la cama temprano". Los problemas para dormir haciendo las mañanas de la radio que comparten Alsina pero también tuvieron Pepa Bueno o el propio Carles Francino.

"El programa empezó con un servidor subiéndose a la unidad móvil de la cadena y fuimos camino de Madrid y caminando por las calles de Madrid toda la mañana", ha contado Alsina acerca del programa especial que le ha llevado a ganar el Ondas: "Nos lo pasamos muy bien haciendo un formato que no habíamos hecho pero que tiene mucho que ver con la esencia de nuestro medio. Yo creo que donde mejor nos lo pasamos todos es fuera del estudio".

Candela Peña, mejor actriz y 'Hierro', mejor serie española

'Hierro' es mejor serie ex aequo con 'Arde Madrid' por combinar valores decisivos en una serie de televisión: un guion que nunca decae, una actuación exigente y un paisaje que acompaña la trama como un elemento primordial de la obra. Hierro es un espectáculo y un drama, funciona como un thriller y como un poema de la tierra y del mal.

El premio es doble porque Candela Peña es mejor actriz para los Ondas por su interpretación en Hierro. El jurado dice que imprime en el personaje de la jueza Candela Montes intuición, determinación, fortaleza y personalidad. Por su interpretación verdadera impecable y sincera. Mujer poderosa que no se conforma con la mirada fácil. Peña ha elogiado la apuesta de Movistar+ por series como 'Hierro' o 'Arde Madrid': "La responsabilidad y también el valor porque en estos proyectos la gente se olvida de eso"

Paco León: Arde Madrid, mejor serie española

Arde Madrid se lleva el Ondas por ser una serie rompedora que retrata unos años de nuestra historia de manera brillante y divertida. Su realización, el uso del blanco y negro y sus interpretaciones son de una enorme calidad. León se siente orgulloso por lo que ha supuesto 'Arde Madrid' en una apuesta del equipo de Movistar+ en estas dos series, más aun estando grabada en blanco y negro.

Paloma del Río, la voz de la gimnasia

Por ser la eterna voz de la gimnasia en España. Gracias a sus conocimientos y su manera de transmitirlos los espectadores han podido acercarse a este deporte con seriedad y elegancia. Lleva más de tres décadas locutando deportes en Televisión Española. En ella ha narrado la gimnasia rítmica, artística, también encuentros de tenis o de hípica. Naturalmente, también los Juegos Olímpicos, hasta los que ha viajado hasta en 14 ocasiones.

Alejandra Andrade, mejor presentadora

La presentadora de Cuatro recibe el Ondas por ejercer el periodismo y contar las historias desde el ojo del huracán, escuchando y observando a pocos centímetros a los propios protagonistas. Con una visión profunda y novedosa abordando temas tanto de primera actualidad, como más minoritarios y desconocidos.

En su paso por 'La Ventana' ha explicado cómo se ha enterado del premio siendo -además- oyente habitual del programa: "Llevo unos cuantos años ya. Anda que no me he pasado tardes en la puerta del colegio escuchándote y la tarde de hoy no la voy a olvidar nunca. Estaba con una llorera en la puerta del colegio... ¡Estoy emocionada!".

Los Ondas musicales

Mejor espectáculo, gira o festival ha recaído, ex aequo, a tres festivales de música que llevan a localidades pequeñas o del entorno rural los valores musicales: Sonorama Ribera -en Aranda de Duero-, La Mar de Músicas -Cartagena-, y el Concert Music Festival -que se celebra en Sancti Petri en Chiclana de la Frontera-. El jurado ha destacado la valía de entidades, asociaciones y promotores que con su entusiasmo celebran estos festivales contribuyendo anualmente la vida social, cultural y económica de sus comarcas, dinamizando zonas rurales y frenando el aislamiento de la "España vaciada". Son tres nombres propios que, cada uno en su estilo e idiosincrasia, marcan la agenda de música en España.

Javier Ajenjo, director de Sonorama Ribera

Sonorama Ribera en Aranda de Duero representa una propuesta consolidada que desde el año 98 ha apoyado tanto el talento emergente como a los 'históricos' de la música nacional, ha sacado los conciertos en directo a plazas y calles, ha impulsado la convivencia de las tendencias con el modus vivendi rural, y ha reivindicado que los recursos institucionales no olviden a los pueblos; en La Ventana hemos hablado con su director Javier Ajenjo: "Estamos agradecidísimos. Como hemos hecho siempre, el hecho de que sea compartido nos hace especial ilusión. Estamos tremendamente felices".

Ajenjo ha recordado la primera edición del Sonorama en la que acudieron a penas 200 personas: "Abrimos las puertas y les pedimos que entraran y -ni aun así- entraban". EL director del festival ha aprovechado el momento para acordarse de grupos fundamentales para el festival como Supersubmarina, Raphael o Estrella Morente y especialmente a los colectivos de la zona de la zona de Aranda de Duero que les ayudaron y ahora se benefician del festival.