Boyero: "Me molesta que me estén aleccionando en cada plano"

Este viernes 18 de octubre se estrena “Retrato de una mujer en llamas”, una historia ambientada en la Francia del siglo XVIII donde una pintora recibe el encargo de hacer el retrato de bodas de una joven que acaba de dejar el convento y que duda de su matrimonio. La artista tiene que cumplir su encargo sin que lo sepa la novia.

Sobre esta película dirigida por Céline Sciamma, Carlos Boyero admite que, a pesar de gustarle mucho a la crítica, a él personalmente le aburrió porque no se sintió transportado de emociones, “no entré en esta historia de amor tan compleja”. Sin embargo, comenta que en algunas ocasiones ha cambiado de opinión al ver una película por segunda vez, por ello, le dará otra oportunidad a “Retrato de una mujer en llamas”.

Comentamos también otro estreno muy especial. Lucas Paulino y Ángel Torres son dos creativos publicitarios que hace un año crearon un corto de terror, “El Cuento”. Este proyecto ha recibido críticas muy positivas en todos los festivales que ha sido presentado y ahora, trabajan junto al productor Sam Raimi para llevar el corto a la gran pantalla.

Con motivo del estreno de “El Cuento”, Lucas Paulino se ha asomado a ‘La Ventana’. “El ansia creativa nos llevó a escribir el corto, a grabarlo y lo fuimos presentando por festivales”, dice Lucas. Nos ha contado cómo conocieron a Sam Raimi en Los Ángeles y los pasos del proyecto para desarrollar la película a partir de este cortometraje.

Además, este viernes también se estrena “Adults in the room”, una película que trata la crisis económica griega del 2015 y donde el exministro de finanzas griego Yanis Varoufakis es protagonista. Boyero ha comentado este filme del director Costa-Gavras: “esta película tiene un tono didáctico que me molesta, me siento como un niño al que le están contando la historia”. Boyero argumenta que en la película los malos -la Troika y Ángela Merkel-son demasiado malos y los buenos -Tsipras y Varoufakis- son muy puros y luchadores. Boyero añade: “No dudo de que la Troika fueran villanos y que la gente en Grecia lo pasara horrible, lo que me molesta es que me estén aleccionando en cada plano”.