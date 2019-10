Comedia Perpetua | 2x11 | Salsa Yorya

Comedia Perpetua 2x11 | El programa que te cuenta los secretos de "Aquí no hay quien viva".

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín y Jorge Yorya.

******************************************

Wikipedia de Chelsea Peretti, la cómica con la que abrimos el programa de hoy.

https://es.wikipedia.org/wiki/Chelsea_Peretti

Las curiosidades más impactantes de "de Aquí no hay quien viva".

https://anhqv.es/curiosidades/

Eddie Murphy dice que se “estremece” cuando vuelve a ver su viejas bromas sobre el sida, la homosexualidad y las mujeres.

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/eddie-murphy-raw-stand-up-comedy-homophobia-aids-jokes-a9124986.html

Jerry Seindfel acusado de plagio.

https://www.chortle.co.uk/news/2019/10/01/44425/jerry_seinfeld_wins_plagiarism_case

Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" hemos hablado de Bangin', de Nikki Glaser. Puedes verlo completo en Netflix.

https://youtu.be/iT1c9gH2b1I

Ahri Findling, el cómico que devolvió del destierro a Jorge Yorya.

https://twitter.com/THEYCALLMEAHRI

******************************************

Siguenos en redes:

Facebook: https://www.facebook.com/PhiBetaLambda.Comedy/

Instagram: https://www.instagram.com/phi.beta.lambda/

Descarga la app en tu móvil o tablet:

Enlace Itunes Store: https://goo.gl/dBLXOz

Enlace Google Play: https://goo.gl/8oVRwZ