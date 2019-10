Manu Carreño: "Esta es la solución menos mala para el Clásico, porque buena no hay ninguna"

El Comité de Competición decidirá entre este jueves y el viernes si aplazará el Clásico debido a los disturbios en Barcelona, según adelantó Manu Carreño. El director de El Larguero analizó la situación en la ciudad condal y cómo afecta a la liga.

"El conflicto político - social que se vive en Cataluña afecta directamente al Clásico. La Federación le ha pedido al Barça y Real Madrid que presentasen las alegaciones de manera urgente para que el Comité de Competición decida cuanto antes", comenzó a explicar.

"El Barça y Madrid lo han hecho. Con ellas y el informe de los mossos, parece que va en la dirección de no poder asegurar la seguridad el día del partido. Competición va a decidir mañana o el viernes", añadió.

El director de El Larguero señaló al presidente de LaLiga como uno de los culpables de la situación. "¿Todo esto de donde viene? De una idea que tiene Tebas. A ver si vamos a televisar el Barça - Madrid, pero en su lugar hacemos el Madrid - Barça y arreglado. Aunque sabe que el reglamento dice que no se puede. Como eso es imposible y Barça y Madrid se oponen, se aplaza a otra fecha", explicó.

"Si hay causas de fuerza mayor, una inundación, una nevada o esto, lo que hay que hacer es aplazarlo. ¿Por qué vas a modificar el calendario? Sí va a pasar lo siguiente: va a disputarse en el Camp Nou, antes de que finalice la primera vuelta", dijo.

"Otra idea de Tebas que se va por el desagüe porque no tiene ni pies ni cabeza. A mí me parece un fracaso que un partido no se pueda disputar porque no se pueda garantizar la seguridad. Lo de aplazarlo me parece la solución menos mala, porque buena no hay ninguna. Me parece una derrota que un país como el nuestro no pueda celebrar un Barça - Madrid", concluyó.