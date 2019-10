Pepa, agárrate, porque hoy te voy a contar algo muy inquietante. He descubierto algo muy, pero que muy inquietante. La Justicia española condenó, por el tema del 'Procés', a un individuo que pesa, atención, 900 kilos y mide 20 metros de altura. Casi una tonelada de peso tiene ese individuo que ha sido condenado por la justicia. Además, tiene 24 ojos, ¡da miedo! Y, además, tiene 240 dedos. Visualicen a ese individuo: 900 kilos, 20 metros de altura, 240 dedos, 24 ojos.

Y, además, este individuo, él solo, es culpable de ocho delitos de sedición, 12 de desobediencia y no sé cuantos de malversación. Y lo ha hecho él solo. Le parece raro todo lo que he contado, ¿verdad? En cambio, a nadie le parece raro cuando dice el Govern de la Generalitat que a sus presos les han caído 100 años de cárcel. Si suman los años de las penas para que todo parezca más gordo a impactante, ¿por qué no sumamos sus pesos y sus alturas? Y, sobre todo, ¿porque nos sumamos también sus delitos?