Voy a interesarme por vuestras 'cosicas'

Hoy no voy a hablar de política que está la cosa que ya cansa un poquico. Hoy voy a interesarme por vosotros, por vuestras cosicas, oyentes ¿Cómo estáis? decidme cómo estáis.

Mira se me ocurre una cosa voy a poner una musiquica bonica y yo solamente diré aham, sí, claro. Es decir, daré muestras de asentimiento, sonidos de estar escuchándoos y cuando suene la música me habláis, me contáis vuestras cosas y así es como si hablarais conmigo y yo os escuchara ¿de acuerdo? Venga, música y empezad a contarme vuestras cosicas.

Bueno no sé si esto se habrá servido de algo pero que sepáis que a mí me ha gustado más imaginar lo que me estabáis diciendo que escuchar todo lo que está pasando. Que tengáis un buen día, oyentes, bonicos.