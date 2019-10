Goya nos inspira

Hace nueve meses en la gala de ‘Los Goya’, los grandes premios del cine español, Andreu Buenafuente soltó casi al final una frase que hoy me ha venido a la memoria: “¿Por qué no dejamos en paz al humor? -dijo Andreu- es una de las pocas cosas que todavía nos une”. Tenía razón y la sigue teniendo.

Y me he acordado de sus palabras porque si contamos que nueve meses es lo que suele durar un embarazo, lo que han parido -o están pariendo- algunos en este país es una edición actualizada del 'Duelo a garrotazos', que es una de las obras más conocidas del pintor. Y en este país malparido -o de malparidos- ni el humor se libra del ruido y la furia. Ya está incluso mal visto hacer broma de según qué, porque los afectados se ofenden, les toca la fibra.

Pues miren, yo no me dedico a hacer chistes, pero esta competición de banderas y patrias en la que quieren meternos a todos y en la que se dicen tantas chorradas y tantas mentiras, a mí me preocupa mucho, me entristece todavía más, pero tiene una parte cómica, una parte ridícula, al menos, yo la veo y no pienso renunciar a reírme de ella.

Dicho lo cual, ¿por qué otra razón me acuerdo hoy de ‘Los Goya’ y de Goya? Porque este artista genial del que se han dicho tantas cosas debuta como fuente de inspiración, ¡para los asesinos! Y por partida doble, además. Mañana se estrena ‘El asesino de los caprichos’, una película donde el criminal sigue el aire de ‘Los caprichos’ de Goya, la colección de grabados con la que satirizó la España del siglo XVIII. Hoy ya no sé qué dibujaría; pero es que el estreno de esta película coincide con una novela titulada ‘El sueño de la razón’, donde otro asesino se inspira en ‘Las pinturas negras’ de Goya.

Con todo lo cual he pensado que esta tarde abrir una ventana goyesca, con las dos protagonistas de la película y la autora del libro, nos va a venir francamente bien.