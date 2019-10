¿Rebeldes con causa?

Hace ocho días, las jugadoras de fútbol Patricia Curbelo y Teresa Abelleira, que se conocieron jugando en el Depor, decidieron difundir en video en las redes sociales que confirmaba una relación que mantienen desde hace meses. No querían sobreexponerse sino tan solo no esconderse, normalizar lo normal, algo que no es frecuente en el ámbito deportivo y mucho menos en el fútbol masculino. En el pasado europeo femenino hasta 30 jugadoras visibilizaron su condición con besos y mensajes a sus parejas que dieron la vuelta al mundo, seguramente hartas de su doble castigo: la homofobia y la misoginia, la que lleva tantas veces a la grada a llamar nenaza a un jugador que tiene un mal día.

Desde luego estaban preparadas para enfrentarse a la repercusión de su gesto y seguramente tampoco ignoraban que algún homófobo vomitaría sus prejuicios. Pero el coro de intolerantes ha sido tan numeroso que Patricia Curbelo ha tenido que responder en su Instagram para explicar que su feliz relación es normal y se asienta en valores como el respeto del que carecen quienes las atacan. Poco más que añadir, salvo que su valentía y su sentido común tienen la virtud añadida de sacar del armario y dejar fuera de juego a quienes aún creen vivir en la Edad Media.