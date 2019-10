Vuelve 'Terminator': más letal, más violento, más difícil de exterminar

“Volveré”. Terminator lo lleva diciendo desde hace 35 años, concretamente desde 1984, año en que se estrenó la película dirigida por James Cameron. Y a lo largo de todo este tiempo el Ciborg interpretado por Arnold Schwarzenegger, ha cumplido con creces su palabra. Desde entonces se han estrenado cuatro películas más de la saga. El próximo 31 de octubre llegará a los cines Terminator: Destino oscuro, la que sería la sexta de la franquicia, aunque exactamente no es así ya que este nuevo film es directamente la continuación de la segunda entrega, Terminator 2: el juicio final.

Terminator: Destino oscuro está dirigida por Tim Miller y producida por James Cameron. En ella podremos asistir al esperado reencuentro de los dos grandes protagonistas, Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton. “Ha sido genial”, ha dicho esta mañana en una vídeo conferencia de prensa desde Londres Linda Hamilton. “Echaba de menos a Sarah Connor. El guion me gustó porque es un nuevo giro al personaje. Sarah Connor cambió mucho el papel de la mujer en el cine de acción. Ahora estamos viendo en el cine más mujeres haciendo de heroínas. Mujeres armadas y peligrosas luchando cuerpo a cuerpo, pateando culos. Espero que no sea algo aislado”, ha afirmado. “Yo la he visto espectacular, poderosa, feroz y ágil”, ha añadido Schwarzenegger sentado a su lado.

Terminator: Destino Oscuro

El ex gobernador de California no ha querido referirse a las tres películas anteriores y que ahora, con el estreno de este film, quedan en una especie de limbo paralelo. “Ha sido una gran idea que Jim Cameron quisiera hacer la secuela o continuación de Terminator 2. Fue la película más taquillera el año en el que se estrenó y llevó los efectos especiales digitales a otro nivel”, ha dicho. “Yo no puedo hablar de las tres entregas anteriores porque no salía", ha apuntado Linda Hamilton. "Pero creo que lo que faltaba era volver a la esencia que tenían las dos primeras entregas. Eran filmes de pocos personajes y eso hace que te encariñes con ellos. Volver a ese minimalismo ha sido un acierto”.

Terminator: Destino oscuro está protagonizada, además de por Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, por la colombiana Natalia Reyes, a la que vimos en Pájaros de verano, y la canadiense Mackenzie Davies, la actriz de títulos como Tully o Blade Runner 2049. Todo el largometraje tiene un aire feminista y latino. Al nuevo y sofisticado Terminator le da vida el tejano Gabriel Luna y en el film, que se rodó en parte en España, también salen Tristán Ulloa y Alicia Borrachero. En el largometraje se hacen referencias explícitas a la emigración, al muro fronterizo entre México y Estados Unidos y a los campos de internamiento para los emigrantes ilegales. “Éramos conscientes de esa sensibilidad”, ha comentado Linda Hamilton. Es una situación que hay que mostrar. Cuando rodamos esas escenas, el director Tim Miller nos dio un pequeño discurso y se le saltaban las lágrimas. Es lamentable que tenga que representar la realidad de la emigración en Estados Unidos. Que todos pensemos y reflexionemos sobre ello, es muy bueno”, ha afirmado la actriz.

Terminator: Destino oscuro

Pero Terminator: Destino oscuro es, sobre todo, una película de acción con un nuevo Ciborg, aún más violento y letal. “Es mucho más difícil de exterminar”, dice Schwarzenegger que no descarta volver a ponerse nuevamente en el esqueleto metálico de la máquina en una futura película. Linda Hamilton se lo piensa. “Vamos a ver que tal va Destino Oscuro. Yo estoy encantada de estar aquí. Si hay algo nuevo que contar, volveré”, dice

De momento, a partir del próximo 31 de octubre, y como decía la canción de Ojete calor, a Sarah Connor le toca correr y mucho. Terminator, fiel a su palabra, vuelve una vez más.