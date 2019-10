Carlos Sainz: "Me gusta España tal y como es"

Carlos Sainz ha entrado en El Larguero para valorar ciertos temas de la actualidad, incluido el Rally de Cataluña que se ha presentado este jueves. Un evento que también se ha visto afectado por la sentencia del procés y que podría ser la última vez que se celebre en esta comunidad. La RAC ha abierto la posibilidad ha celebrarlo en cualquier otra parte de España y Madrid ha sido una de las opciones más sonadas. "Habría que ver si en Madrid se pueden unir los tramos necesarios para realizar el rally, que seguro que si", apunta el piloto español, quien añadió que lo importante es que "se mantuviera en España".

Con toda la polémica que ha estado sacudiendo Barcelona en los últimos días y que incluso ha afectado al fútbol con la fecha del Clásico, Sainz asegura que "todo estaba tranquilo" esta mañana de jueves que ha estado en la Ciudad Condal y que "no he presenciado ningún altercado". "Creo que en Cataluña hay gente que quiere hacer su vida normal y tratar de no alterar mucho más su vida, que no se alteren los partidos de fútbol, el rally ni nada todo aquello que, en definitiva, es la vida normal de una zona como Cataluña", indica Carlos, quien confiesa que le duele ver todas esas imágenes de Barcelona en estos días.

"Lo que veo no me gusta", admitió. "Los políticos tienen gran parte de culpa y yo no voy a entrar en polémicas. Me gusta España tal y como es. Yo no sé si esto tiene futuro o no", explica Sainz a Manu Carreño, zanjando ya el tema de las protestas.

También pudo hablar de su hijo, Carlos Sainz Jr, quien se ha postulado en las últimas carreras de Fórmula 1, el mejor piloto de la parte media de la parrilla, por detrás de los Ferrari, Mercedes o Red Bull. Aún así, el piloto se ha quejado hace unos días de que no se muestre en imágenes la acción de su hijo en pista: "No es una cosa nueva, lo del otro día fue un comentario medio en broma. El realizador decide hacer lo que cree hacer. Hay cierta crítica no sólo en España, pero no le doy mayor importancia, lo del otro día fue la voz de un aficionado más que otra cosa. Lo importante es lo bien que lo está haciendo, eso es lo que cuenta".

"Todos son muy buenos pero Carlos ha dado un paso adelante en su madurez, en su manera de afrontar las carreras. Creo que Mclaren también lo ha dado, lo han dado juntos. Las cosas están yendo mejor, Carlos está haciendo un buen año y tienen que seguir dando esos pasitos para acercarse a los coches de delante y esos tres equipos que están en la primera división de la Fórmula 1", explica.

Antes de preparar el Dakar, Carlos Sainz ha pasado por el Rally de Marruecos, donde acabó segundo después de ganar dos etapas: "Me vine relativamente contento porque el año pasado hubo un trabajo que no se vio reflejado. Los primeros días no salieron muy bien pero ya el tercero y el cuarto las cosas salieron mejor y logramos ganar la etapa. El último día tuvimos un fallo mecánico sin importancia que no nos preocupa, pero que nos hizo perder tiempo. El objetivo era probar el coche. Pienso que tendremos coche para pelear, pero Toyota sigue siendo favorito".

En cuanto a las posibilidades de Fernando Alonso: "Creo que es la especialidad más diferente a la Fórmula 1 y él es un piloto que sabe adaptarse tremendamente rápido a cualquier cosa, es una de sus virtudes. Requiere tiempo, experiencia y kilómetros. Hay que darle tiempo a Fernando".