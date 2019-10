Vale que no se puede saber todo, pero al menos lo básico, conviene tenerlo en cuenta. Y no da como para llamar a la cosa la política de la ignorancia pero sorprende la ignorancia que hay en alguna política.

Para que se entienda: para una vez que llega a un acuerdo con alguien, Boris Johnson, no sabe si tendrá mayoría como para que prospere. Él sabía todo lo demás: sabía que mentía en su campaña por el Brexit, que usó datos falsos en la campaña. Fue de los más listos y ahora que llega al momento decisivo, no sabe lo fundamental. Hay más ejemplos.

Quim Torra ha dicho alguna vez que él no sabe mucho de política, que se siente más un activista. Ahora se compromete con otro referéndum sin que lo sepan sus socios. Nadie lo sabía. Y que no lo supieran los que en teoría están con él indican que, en realidad, Torra no tiene a nadie con él, porque está solo. Hace tiempo que está solo.

La portavoz de su Govern no sabe que Torra tiene contacto con los CDR. No ya con los CDR que investiga la Audiencia Nacional, sino con los CDR en general, que es algo que Torra reconoce. Pero Meritxell Budó tampoco sabe a qué se refiere Torra cada vez que habla de infiltrados en las manifestaciones, ni las pruebas que tiene. No lo sabe, sólo lo imagina.

Le han dado el Ondas al 'Nadie sabe nada', pero lo que desconocíamos era la actualidad que tenía ese programa: hay muchas cosas en manos de gente que no sabe nada. Aunque haya, en eso, una diferencia fundamental, entre los que no saben y los que no quieren saber. En esa diferencia andamos atrapados. Y es difícil que eso ellos mismos no lo sepan.