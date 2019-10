Gafas de realidad

Tengo ganas de que termine esta semana; tengo muchas ganas, lo confieso. Sobre todo, por la esperanza de que el lunes amanezcamos con un paisaje distinto; esperanza un poco absurda, ya lo sé, porque los problemas no se arreglan con un cambio de semana; pero de lo que nos ha deparado esta -sinceramente- yo ya voy servido. Y no creo ser el único.

Miren, los grandes dramas de la historia -y también los éxitos- dependen casi siempre de una correcta o incorrecta lectura de ese paisaje, de la realidad. Y como las emociones -del tipo que sean- tienden a enturbiar los análisis, creo que lo más importante ahora sería que nuestros responsables políticos -pero también cada uno de nosotros- intentara enfocar bien y dejar la pasión para otros momentos. Yo, por lo menos, voy a intentarlo.

Primero: si han visto imágenes de la concentración de hoy en Barcelona, podrán entender que hay mucha gente en Catalunya, muchísima, que está cabreada y ofendida por la sentencia del Tribunal Supremo. Y está siguiendo una especie de duelo por los políticos condenados. Eso es así, no es ni bueno ni malo, y aceptarlo -y si me apuran tratar de entenderlo, hablo sobre todo para el resto de España- no creo que haga daño a nadie.

Como tampoco creo que lo haga -y ahora hablo más para oyentes catalanes- reconocer que la independencia de Catalunya -que es una idea tan respetable como otra- nunca se conseguirá, nunca, jamás, de la manera que se intentó, a la brava. Y de otra ya veremos; pero así seguro que no. E insistir en ello, como ayer sugirió el president Torra, es tan equivocado como ridículo. Y peligroso.

Y porque esto al final, lo diré una vez más, tarde o temprano se tendrá que resolver hablando. Y los que tendrán que sentarse a hablar son los primeros que lo saben. No puedo entender que no vean que ya estamos en tiempo de descuento.