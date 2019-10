¿Y si trabajamos más la inteligencia natural?

Investigadores de la Universidad de Granada han desarrollado mediante técnicas de inteligencia artificial un sistema que, tras analizar matemáticamente los tuits que contienen informaciones falsas, permite detectar mentiras o bulos. La información es fascinante, pero nos suscita dos dudas. La primera, sobre cuánto tardarán los fabricantes profesionales de fake news en crear una especie de contralgoritmo que sea capaz de esquivar novedosos sistemas como este. Y la segunda, general, sobre si el loable empeño en sofisticar y perfeccionar la inteligencia artificial no acabará enterrando definitivamente la inteligencia natural.

Porque la difusión masiva de bulos en las redes sociales se produce no solo por la pericia de sus creadores, sino por la desidia supina de quien pulsa el retuit. A veces, con sencillísimas comprobaciones o aplicando tan solo el sentido común podemos desactivar esos bulos sin necesidad de dar el rollo a familiares y amigos. Porque, en general, es muy difícil que un autor anónimo disponga de una información que no ha llegado a ningún gran medio de comunicación o que tu cuñado maneje secretos de Estado que no conoce ningún servicio secreto del mundo o te hable de una inversión avalada por Pablo Motos y Leo Messi de la que ni Messi ni Motos se han hecho eco en sus propias redes. En esos casos, conviene sospechar. Y tampoco hay que ser muy inteligente.