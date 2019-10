Las 'Marxes per la llibertat' que durante días han circulado por carreteras, autovías y autopistas de Catalunya han llegado esta tarde a Barcelona tras haber movilizado a miles de personas. El periodista Matías Vallés ha escrito un artículo en 'El Diario de Mallorca' titulado 'El independentismo peina canas' porque le ha llamado la atención la cantidad de gente mayor que ha salido estos días a la calle en protesta por la sentencia del 'procés'.

Y esta tarde en 'La Ventana’ hemos querido hablar con una de las personas que se ha sumado a estas marchas y que forma parte de esta generación más mayor que ha salido a la calle, Esther Costales.

Nacida en Santander e independentista

Le hemos preguntado en qué momento se convirtió en independentista; y es que ella es de Santander, tiene 64 años aunque lleva ya 50 viviendo en Barcelona. Insiste en que el president Montilla ya advirtió en más de una ocasión “de la desafección creciente que había en Catalunya” por algo que cree era tanto económico como de sentimientos: “Muy queridos no nos sentíamos”.

Costales ha contado que entonces no era independentista; pero las cosas han cambiado: “Yo soy de los muchos catalanes venidos de fuera que somos gente nacida fuera de Catalunya que nos queremos ir de España, o que -por lo menos- queremos que Catalunya tenga un estatus independiente del estado Español”.

"El señor Guerra vació el PSC de votantes"

Para ella el punto de inflexión, o lo que en su caso hizo que dejara de votar al PSC y se convirtiera en independentista, fueron las palabras de Alfonso Guerra cuando dijo que el Congreso se había “cepillado” el estatut catalán: “El señor Guerra pasará a la historia por haber vaciado el PSC de votantes como yo”. Cuenta Costales que se sintió “traicionada como catalana y como socialista” aquel día y asegura que el PSC ha perdido valores.

Matías Vallés le preguntaba a Esther Costales si ella se ha radicalizado con el tiempo pero asegura que no; y que siempre se ha movilizado: “Yo me movilizaba en la época de Franco. A mí los grises me han dado en el culo”.

También ha recordado el referéndum del 1 de octubre y cómo la actuación de las fuerzas de seguridad afectó a gente de su familia: “El 1-O estaban atacando la escuela de mi nieta y mi nieta estaba llorando de impotencia porque estaban machacando la escuela en la que había estudiado”.

La evolución del independentismo

Asegura que no se ha sentido defraudada por los líderes del independentismo aunque sí por los partidos, especialmente por Esquerra Republicana: “Me da que se están posicionando de una manera poco clara”.

Además, está convencida de que el independentismo siempre ha intentado dialogar: “Desde que fue el señor Mas a hablar con Rajoy para pedirle un concierto fiscal para Catalunya. Están pidiendo diálogo continuamente y se ha cerrado al diálogo siempre”.

Además, recuerda que la Constitución se votó “masivamente en Catalunya” y asegura: “nos la están tirando por encima".