Nek: "La canción de 'Laura no está' me cambió la vida"

El cantante Filipo Neviani, NEK, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para contarnos de primera mano los proyectos artísticos en los que está trabajando.

El italiano anuncia que su nuevo disco se lanzará en España el próximo 1 de enero de 2020. 'Mi juego favorito' es el nombre elegido para un álbum en el que pretende recuperar la esencia de sus inicios. "Mis fans ahora son MILF: personas que eran adolescentes cuando yo empecé con 22 años y que ahora tienen su familia, aunque también hay adolescentes que se acercan a un viejo como yo" señala el cantante.

Confiesa que su mítica canción 'Laura no está', que acumula 43 millones de reproducciones en Spotify, le cambió la vida. "Le debo mucho porque gracias a ella España me adoptó".

El próximo mes de diciembre arranca una gira que lo llevará por países como Alemania, Bélgica, Reino Unido o Francia. En España actuará en Madrid el próximo 2 de diciembre en el Teatro Nuevo Apolo en el que presentará en directo ‘Sube la radio’, su nuevo single.

Sus cifras no dejan lugar a dudas acerca de su éxito: 10 millones de discos vendidos, 19 de platino en Italia y 20 años dedicados a la música. Cuenta que el mundo de la música ha cambiado mucho en los últimos añós y que le está obligando a reinventarse: "Ya no te compras un disco, solo lo usas, pero no lo tienes en propiedad. Todo lo haces con el móvil. Todo está en la nube".

Este es el videoclip de su último tema: 'Sube la radio'