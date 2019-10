Ama Maria: "A veces, le ordeno que me busque amantes para que tengan sexo conmigo mientras él lo ve. Es el cabrón cornudo consentido"

Ama Maria, es lo que llaman un ama hotwife. ¿En qué consiste su dominación? Ama Marian somete a su pareja, con la que tiene una relación sentimental desde hace años, a que haga en la cama todo lo que ella desea. “Él está supeditado por completo a mí. Tiene que hacer lo que yo le digo. A veces, le ordeno que me busque amantes para que tengas sexo conmigo mientras él lo ve. Es el cabrón cornudo consentido y hará en la cama lo que yo quiera”. En su juego entra que ella evite que eyacule y lo mantenga así durante semanas, esperando el momento justo para permitírselo, puede obligarlo a que la masturbe mientras otro hombre la penetra o a que le practique una felación previa antes de tener sexo con ella. “Él no tienen decisión en estos casos. Si tenemos una sesión, hará todo lo que yo quiera. No somos 24// (juego de dominación que sucede las 24 horas del día los 7 días de la semana), pero cuando queremos tener sexo MDSM, lo tenemos”. Esta relación, según Amam MAriam, la han enriquecido como mujer, al liberarla de tabúes que tenía por no conocer nada de sexualidad no convencional. “Ahora, me siento mucho más empoderada, liberada y siempre se me tiene que repsetar como mujer. Quien no me respeta, no entra en mi círculo de amistades”.

Qué bonito es estar haciendo #ConTodosDentro, para aprender cada vez más de sexualidad con todos ustedes. Gracias a eso conocí a Manu un hombre que me llamó la atención que se hiciera unas preguntas tan concretas cuando quería tener sexo con alguien. “Dependerá d elo que quiere cada uno cuando se mete en la cama con alguien. Si buscas solo tu placer es más sencillo, pero si buscas dar placer a otra persona, tendrás que preguntarte qué le gusta”, reconoce. Esto implica escuchar desde el principio. Y nos encantó porque nos describió una de sus nuevas técnicas para practicar en la que usa su bigote y nos contó que no le gusta nada que le hagan el vacío en el pene, que le den chupones en la punta aspirando. “A mí, personalmente, me molesta muchísimo, pero me contaron que a algunos hombres les gusta.” ¡La de cosas que tenemos que hablar!

Y tenemos nuevo juego de mesa sexual, Coupletition, creado con la más firme intención de que pongamos a prueba a nuestros amantes a través de retos sexuales que pueden durar días. ¿Días? ¡Sí! Abran una partida y déjense seducir por la posibilidad de estar días seduciendo a su pareja. A través de Verkami puede encargarse el proyecto y yo solo pido algo: cuando jueguen, ¡cuéntenos qué tal la partida! Tenemos un correo: contigodentro@cadenaser.com. ¡Estamos deseando leerlos!

Déjenme que les desee un maravilloso fin de semana contándoles por qué mi maravilloso peluquero, Iñaqui, a pesar de ser uno de los hombres más atractivos del mundo, hace años que no tiene una pareja estable… Ay, que Grindr tiene la culpa.