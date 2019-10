El Real Madrid sigue en una muy complicada situación. El conjunto de Zidane ha perdido el encuentro en Son Moix ante el Mallorca con un gol en el minuto siete del partido, obra de Lago Junior. Los jugadores blancos no han sabido sobreponerse a la situación, perdiendo el liderato de La Liga, que cae en manos del FC Barcelona. Además. el Madrid ya tiene en mente el partido de este martes en Champions, una competición en la que no han sumado más que un punto.

"¿Lo que más me preocupa del Real Madrid? El nivel competitivo", apuntaba Álvaro Benito en el Sanedrín del último tramo de Carrusel Deportivo. "Mantiene la irregularidad que ha mantenido en los últimos años. He visto a Zidane muy molesto, es normal porque está en la búsqueda de esa regularidad que le permita optar al título de Liga, que le permita ser competitivo, no como en los últimos años por culpa del rendimiento, de enlazar varios partidos con solvencia".

"La de la Champions es una final, cualquier descuido a modo de partido como el de hoy te deja fuera con el horizonte de la Europa League que se antoja muy duro para todos. Para mi es una final y todo aquello que no sea afrontarlo como una final el partido contra el Galatasaray es un error. No puede pasar lo de hoy, salir dormido [...] hay que agarrar el toro por los cuernos y empezar a competir de verdad porque se te vuelven a escapar las cosas", continúa Álvaro Benito, quien admite que Isco está "desconocido, a años luz del jugador que puede ser".

"El estado en el que se ha presentado Isco hoy al partido es impresentable. Es un futbolista que poco a poco se le está pasando el tren, no sólo del Real Madrid, si no del máximo nivel. Lleva mucho tiempo preocupado en echarle la culpa al empedrado y no hacer autocrítica, no pensar en qué tiene que hacer para mejorar y no por qué le critican [...] Isco está alejado de ser titular en cualquier equipo de máximo nivel", añadía Antonio Romero al debate.

Al hilo de toda la actualidad de esta semana con el aplazamiento del Clásico, Benito ha confesado que "le viene bien por las bajas y si la gente llevaba, llegaba justa. Lo mejor es llegar a competir contra tu máximo rival con todos los efectivos sanos, creo que en este caso un mal se ha convertido en una pequeña ventaja", en referencia a recuperar a lesionados como Modric o Kroos, muy importantes en la plantilla del Real Madrid.