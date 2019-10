Escribe Belén Gopegui en su libro Ella piso la luna: "Pregunten a sus madres, mientras puedan. Y si ya no están o han perdido la memoria, pregunten a las personas que las conocieron, porque cada historia tiene un valor irreemplazable". La escritora se pregunta en este texto que publica Mondadori y que nació como una conferencia sobre sus padres, Luis Ruiz de Gopegui y Margarita Durán, "qué hay de lo que millones de mujeres no fueron".

Y esa pregunta que formula Gopegui parece flotar de alguna manera en Las Bárbaras, una obra de la dramaturga Lucía Carballal (La resistencia, Una vida americana) que acaba de estrenar en el Teatro Valle-Inclán de Madrid, una historia de amistad entre mujeres que ya han cumplido los 60 años y que revisan las renuncias que hicieron y las decisiones que tomaron en la juventud. Carballal, con la que charlamos en La Hora Extra, confronta sus propias dudas y las de su generación con las dudas y contradicciones de la generación de su madre. Y lo que fueron y no fueron aquellas mujeres, volviendo a Gopegui, no está tan lejos de que somos y no somos hoy sus hijas.

También hay madres e hijos en Las Lealtades (Anagrama), la nueva novela de la escritora francesa Delphine de Vigan, una historia dura, amarga y deslumbrante (que hemos leído y no paramos de recomendar), protagonizada por mujeres llenas de heridas que sueñan con pisos confortables y niños de pelo rubio, que confiesan que hacerse adultas "tan solo sirve para reparar las pérdidas del comienzo" y por un niño que bebe alcohol "como si quisiera morirse", y que se pregunta si realmente merece la pena ser adulto.

La novela de Vigan coincide con la publicación de Gente Normal (Mondadori), de la irlandesa Sally Rooney (Conversaciones entre amigos), una historia en la que también hay amargura por momentos. Pero Gente normal no deja de ser -y ese es su gran mérito- una historia de amor Guadiana (ahora sí, ahora no) a lo largo del tiempo entre chico y chica de distinta clase social que se conocen desde el instituto. Marianne y Connell son guapos e inteligentes, quizá tanto que sueñan con ser normales.

