Alberto Ammann cierra el Teatro de las Culturas: "Las ayudas llegan cuando le debes todo a los bancos"

El actor Alberto Ammann, bajo el seudónimo de Capitán Beto, visita #ElFaroEdadAntigua y charla con Mara Torres sobre el mar, que anhela constantemente. Su infancia, entre España y Argentina, ha dejado en él un sentimiento de pertenencia a los dos lugares. "Cuando volví a vivir a Madrid sentía que volvía a casa", ha explicado. Vino para seis meses y acabó quedándose hasta hoy, en el medio y como un joven e ingenuo joven que quería ser actor pero que no se atrevía a hacer pruebas, lo ficharon para hacer Celda 211, la película que lo hizo ganar el Goya al actor revelación.

Nos ha contado la historia que lo llevó a conseguir ese papel. "Fui de carambola a un casting a dar la réplica a una amiga y me lo llevé", cuenta rememorando aquella suma de casualidades. Además nos ha expresado su desánimo con una política que no es capaz de poner "la cultura en el primer plano del discurso" y con su recién cerrado Teatro de las Culturas de Madrid, su proyecto personal en el que se gastó todos sus ahorros pero que no supo sobrevivir en un sistema de financiación y ayudas que depende siempre de una administración "tardía" y del dinero "que acabas debiendo siempre a los bancos".