Las 9 formas de amar, según Black Islands

Cuando una polilla va zumbando hacia una bombilla encendida también se puede considerar una forma de amar. Y es que el deseo de este insecto es tal que prefiere a arriesgarse abrazar un poco de luz y positivismos antes que quedarse agazapado en la oscuridad de una habitación. Así es el dibujo que ilustra el tercer álbum de estudio de la banda barcelonesa Black Islands ya que las portadas del grupo formado por Javier Adrover, Pedro Martinez, Dani Rosa y Manu Hego suelen ser una metáfora como la maza y el martillo de su anterior trabajo.

Patio de luces (Mama Vynila Records, 2019) es un vecindario con 9 casas y 9 historias que hablan de amor en sus infinitas formas: amores de alcantarilla (Amor de rata), amores que asfixian (Matrimonio asfixiado), amores que cambian de género (Veneno), amores a recuerdos que se convierten en fantasmas (Casa encantada) o enemigos que se aman (Enemigo mío). Un concepto del disco que no fue premeditada y en el que imaginan "a alguien que se asoma a un patio interior" de una casa para ver a sus vecinos. "Buscar una luz y superar una etapa oscura", explica el vocalista de la banda Javier Adrover.

Este elepé sigue la estela de Disco nuevo (Mama Vynila Records, 2018) aunque hace más hincapié en el punk, en los teclados y en los coros -en estos últimos tienen gran parte de culpa Juano Azagra y Pilar Angulo, componentes de All La Glory-. Black Islands están enrrachados y pararon la gira de su anterior álbum para meterse en el estudio de Paco Loco a grabar. "Nos hemos vuelto un poco más ágiles con el tiempo. a veces no puedes predecir muy bien cuando vendrá la inspiración", confiesa Adrover ya que del primer disco al segundo pasaron casi cuatro años mientras que esta vez solo han tardado un año y medio en estrenar algo nuevo.

Con Paco Loco, del que dicen que ir a sus estudios es como ir a Eurodisney, se dejaron llevar "y eso que nunca lo hacemos". De hecho Disco Pub -que cuenta con un sonido que recuerda a Sonic Youth- es una de sus ideas. Sin embargo, Patio de luces les coloca en un sonido entre medias de los extintos Nudozurdo y los gallegos Triángulo de Amor Bizarro. "A nivel de crítica estamos muy bien considerados y en este disco parece que pasa lo mismo, pero es verdad que al no tener una especie de padrino o algún sello superglamuroso...", comenta al ser preguntado por su falta de cariño en las programaciones de festivales y salas: "hemos tenido muchos noes". "No tengo ningún tipo de expectativas y es una cosa que con los años ha ido a más. Yo ya no espero nada de este tipo de cosas y como no espero nada nos da absolutamente igual, no es una cosa que creamos que sea necesaria para seguir tocando discos y tocar", explica.

Saben cuando pasan por una calle donde has vivido anteriormente y miras la ventana de tu antigua habitación, pues de esto habla Casa encantada: "No sé que pasa pero los espacios donde hemos vivido y hemos pasado una etapa de nuestras vidas, y en la infancia aún más, se quedan atrapados los recuerdos y pueden ser recuerdos tan vivos que parecen hasta fantasmas". Este corte retrotrae a Adrover a una casa en Mallorca donde creció junto a sus padres y sus hermanos y que confiesa que ahora viven unos holandeses que cuidan bien de este hogar.

Black Islands también muestra lo crudo del amor en Matrimonio asfixiado y Houdini; la primera cuenta "como puede llegar a transformar un matrimonio a una persona" y la segunda es "la canción para el día después de romper con alguien". Polilla y Bombilla (que hace referencia la portada del disco) y Bosque de Franco completan un álbum que tiene un homenaje a La Veneno con el tema Veneno: "Provoca todo tipo de aversiones pero para nosotros provoca magnetismo y representa un poco lo incorrecto o fuera de tono que es algo que también hay que reivindicar". El tema animal no puede faltar en los discos de la banda catalana como la desgarradora voz y su sonido oscuro que ya es una marca del grupo que ya prepara su aterrizaje el 25 de octubre en la fiesta de Hi Jauh USB en Z0W1E, en noviembre en Sabadell, en diciembre en Sant Boi de Llobregat y que ya trabajan para una esperada fecha para Madrid.

Así es la portada de su tercer disco 'Patio de luces' / Black Islands