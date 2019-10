La Lengua Moderna 5x08 | Pinacho tiene tres Ondas más que nosotros

Octavo programa de la quinta temporada de 'La Lengua Moderna'. Y no, no hemos ganado el Ondas. Aunque claro, tampoco nos habíamos presentado. El zorro de Pinacho no para de llamar todo el día y ya tiene tres. Aunque para nosotros, lo realmente importante es que nos patrocine alguien. Necesitamos dinero, amigos. Al CM le pagamos con tabaco. No es broma.



Valeria Ros no está triste por no llevarse el Ondas. De hecho, está muy contenta porque ha recibido una suculenta suma de dinero de indemnización por el accidente de moto que tuvo. Está muy contenta y lo celebra haciendo hasta dos volteretas laterales.

Quequé en este programa está en su salsa. Cada vez está más mayor pero eso no le importa, él se encarga de disfrutar de su programa, de la maravillosa voz de Anni B Sweet y del talento para imitar del cómico Raúl Pérez, nuestros dos invitados de esta semana.