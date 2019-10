El efecto Valentín

Ya me perdonarán los puristas de la ortodoxia informativa, pero creo que a veces hay cosas más importantes que el ‘procés’, los restos de Franco, las elecciones o los altercados en Barcelona. Por ejemplo, la vida. Por ejemplo que se muera alguien a quien has conocido y que te ha dejado huella; no solo a mi sino a muchísima gente.

Es lo que consiguió Valentín García, primero como periodista en ‘Canal Sur Radio’, antes en Radio Sevilla. Y después, como cronista de su propia enfermedad -un cáncer de pulmón- a través del hashtag #Yomecuro. Lo contó en Twitter y lo contó también aquí en 'La Ventana', cuando le preguntamos cómo se gestiona el miedo a morirse: "Primero integrándolo. Yo tengo un cáncer, me lo dicen y al principio pasas por la fase de «esto qué va a ser», te medio orientas... Y hay un día que dices: «por mucho que me están diciendo los médicos que me voy a curar... Es que yo tengo un cáncer, es que yo me puedo morir, es que yo antes era inmortal»".

Por desgracia, no hay nadie inmortal, eso lo sabemos todos, pero es que Valentín ha dejado de serlo muy pronto. Tenía solo 52 años y muchos planes en la cabeza: "¿Yo que intento decir? Vale, yo tengo cáncer, me puedo morir, Dios no lo quiera, tengo todavía que criar a mis dos hijos y muchas cosas que hacer. Las puedo pasar canutas, vale, pero mientras tanto -mientras todavía pueda seguir haciendo radio y pueda seguir con mis hijos y con mi novia y con mis amigos- mientras tanto, si puedo, sonrío y, si puedo, voy a ser feliz".

Yo creo que Valentín lo consiguió y que -además- le dio ánimos a un montón de gente. Hoy es un buen día para recordarle y para alegrarnos de haberle conocido.