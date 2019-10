Barcelona Global es una asociación privada que forman más de 200 empresas, centros de investigación, emprendedores, escuelas de negocio, universidades e instituciones culturales, y casi 800 profesionales que "quieren hacer de Barcelona una de las mejores ciudades del mundo para el talento y la actividad económica". Nacieron justo en mayo de 2012, de forma paralela al comienzo del 'procés'. Este lunes en el que patronal y sindicatos han hecho un llamamiento para buscar soluciones, en 'La Ventana' hemos invitado al presidente de 'Barcelona Global', Pau Guardans.

Con Guardans hemos hablado la semana después de conocer la sentencia del juicio del ‘procés’ y de los episodios de ciolencia que se han producido en las calles de Barcelona; una Barcelona que -cuenta- no es la que necesitan ni la que quieren: “Yo creo que en Barcelona estamos superando un cierto desconcierto y una cierta tristeza. Lo que vimos la semana pasada tiene muy poco que ver con lo que ha sido y lo que queremos que sea Barcelona. Una ciudad amable, tolerante y muy comprensiva con todos los posicionamientos y con la diversidad”.

‘Barcelona Global’ y él en particular creen que es momento de dejar claro que la violencia no es tolerable y que la protesta no puede pasar por ahí: “Lo que estamos tratando de explicar es que la protesta no debería pasar por hacernos daño a nosotros mismos. La sensación que tenemos es que eso es lo que tenemos que explicar”.

Barcelona más allá del independentismo

“Lo que ha pasado estos últimos días de ninguna manera debería volver a repetirse. No he encontrado a nadie que defendiera que la violencia da más razón”, cuenta el presidente de ‘Barcelona Global’ que cuenta que ahora trabajan también en convencer a la prensa internacional de todo lo que tiene la ciudad de Barcelona más allá del conflicto político que llena las portadas. Explica que -por ejemplo- este mismo martes sacarán de sus clases a 600 alumnos extranjeros que están estudiando en la ciudad y que Guardans supone que no conocen mucho más que su centro de estudios, su casa y alguna discoteca y les llevarán a conocer a una empresa, una institución cultural y una institución científica.

Sin querer restarle gravedad a los hechos sucedidos en la capital catalana también incide en que “todas las grandes ciudades han sufrido episodios de violencia en la calle. Las sociedades modernas están sometidas a que un grupo de descerebrados actúen como actuaron en Barcelona la semana pasada. Nos costará más, pero tenemos que seguir trabajando. Ni nos podemos quedar en el episodio de la semana pasada ni podemos pensar que no va a tener ningún impacto”.

No representan a a la gente que lleva tantos años manifestándose

Además, recuerda que la protesta no es incompatible con el pacifismo y así lleva tiempo siéndo en Catalunya, donde “ha habido manifestaciones muy masivas que han acabado sin ningún conflicto. Y creo que la sociedad catalana va a seguir manifestándose así", asegura Guardans.

Va más allá y llega a decir que los violentos que salieron esta semana pasada a la calle no tienen nada que ver con quienes llevan años defendiendo una Catalunya independiente: “Es un conjunto de gente que no representa a la gente que lleva tantos años manifestándose defendiendo una determinada posición política”.