Este martes Real Madrid y Atlético de Madrid juegan partidos de Champions frente al Galatasaray y Bayer Leverkusen respectivamente. Ambos, llegan a sus partidos lejos de su mejor nivel. En el Sanedrín de los exfutbolistas, hemos llevado esta situación a debate.

Gustavo López: "Los veteranos son los que te suelen salvar, la gente con más experiencia que valora al entrenador es la que da el máximo. El único equipo capaz de cambiar el chip de un partido tan malo como hizo ante el Mallorca a hacer un gran partido en Estambul es el Real Madrid".

Raúl Ruiz: "Lo del Real Madrid me parece un déjà vu de la pasada temporada".

Kiko Narváez: "La flor de Zidane está en Turín. Hay muchos jugadores que han cumplido su ciclo. Dicho esto, cuando estén todos a pleno rendimiento vamos a ver otro equipo".

Gustavo López: "Hay jugadores que entraron el sábado, entraron con cierta desidia y no consiguieron dar la vuelta que necesitaba el partido, como Lemar. El primer tiempo me gustó mucho, me parece que fueron los mejores 45’ de la temporada".

Álvaro Benito: "Me gusta mucho la versión valiente del Atlético, los mejores minutos de esta temporada han sido con esa versión. Ahora defiende mejor cuando lo hace en campo contrario, es cierto que no está obteniendo el premio que a veces merece".

Gustavo López: "Al Atlético le ha hecho muchísimo daño lo de Griezmann y lo de Lucas".