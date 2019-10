La historia circular de un álbum de fotos comprado en un mercadillo de Edimburgo

La española María Zambrana viajó a Edimburgo y allí compró un álbum de fotografías en blanco y negro, llena de imágenes de niños jugando: "Las fotos son preciosas. Se ve que están tomadas con delicadeza. Son la mayoría de ellas del 66", destaca la joven en Hoy por Hoy.



Los protagonistas de las fotos no se acordaban de cómo eran de pequeños / CADENA SER

Pasó el tiempo y María decidió buscar a esos niños que ya serían adultos y que, a lo mejor, ni siquiera habían visto nunca esas fotos. "Tardamos menos de 24 horas. Contacté con periódicos y no dio resultado, pero cuando nos metimos en un grupo de Facebook, nos bombardearon a mensajes", recuerda.

Las fotografías son de 1966 / CADENA SER

Finalmente dio con uno de los familiares y le contó que "llevaban 40 años con el álbum perdido y que lo perdieron en una mudanza. No se acordaban de cómo eran de pequeños". No podían estar más contentos con el hallazgo: "Ellos estaban muy emocionados al verse en las fotografías, sobre todo al ver a familiares que hacía tiempo con los que no se reencontraban".

María considera que este álbum demuestra "lo importante que era la fotografía en ese momento". Le ha encantado la experiencia y no descarta comprar otro álbum y volver a hacer lo mismo.