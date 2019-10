Rubén Pozo: "De Pereza nos separamos los dos. No sabría decir quién se separó más"

El músico Rubén Pozo visita #ElFaroImitar bajo el seudónimo de 'Picota Torete' y charla durante la madrugada con Mara Torres sobre su infancia, el mar y el papel que la música ha tenido en su vida. De niño, aunque nacido en Madrid, pasaba mucho tiempo visitando a su familia que vivía en Barcelona y eso le hizo tener una relación muy cercana con el mar. "No sé qué me pasa con el mar pero cada vez que lo veo me doy cuenta que estoy en un error por vivir en Madrid, me traga su misterio", ha exclamado.

Nos ha hablado de su abuela, portada del disco que publicó en 2017, 'Habrá que vivir', a la que quiso hacerle un homenaje poniendo esa foto, luego convertida en icónica para sus fans, de una señora con una cerveza en la mano y un vestido de flores. "Me la había enviado mi madre en el momento en el que decidía la portada del disco y pensé que o lo hacía en ese momento o no lo podría hacer más", ha confesado. "Ella no había sido cervecera nunca, pero con 102 años le gustaba tomarse una caña, ya estaba muy mayor, no reconocía a nadie", ha añadido Pozo.

En su vida anterior como músico en grupo, primero en 'Buenas Noches Rose' y luego, alcanzando el punto álgido de la fama durante muchos años con Leiva en 'Pereza', consiguió ser conocido y vivir de la música por todos. Ha hablado con Mara con sinceridad de la época en la que decidió con Leiva que 'Pereza' llegaba a su fin. "Nos separamos los dos, fue una cosa mutua y gracias a eso hoy podemos seguir siendo amigos", ha confirmado.

Ha compartido con nosotros la primera vez que sintió que la música se le metía dentro. "Escuché 'Wild horses' de los Rolling y sentí que hacían una música que era muy bonita pero que sonaba como sucia y eso era muy difícil hacerlo", explicaba anoche.

Ahora presenta su nuevo disco 'Mesa para dos' acompañado de Lichis. Tras una época cantando y compartiendo escenario juntos de forma esporádica, empezaron a componer juntos y a conocerse más y de ahí sale un trabajo que acaba de entrar en el puesto 38 de los discos más vendidos. "Esta posición me ha hecho más ilusión que la primera que tuve alguna vez, no nos lo esperábamos", ha concluido.