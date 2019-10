Ter Stegen: "Es necesario hablar de algunas cosas... entre nosotros, no en público"

El héroe del FC Barcelona del partido de la UEFA Champions League frente al Slavia de Praga habló tras el partido y fue crítico con su equipo. El guardameta alemán, que detuvo varias ocasiones de peligro en la primera parte siendo figura destacada, no dudó a la hora de responder sinceramente a lo que se le preguntaba en zona mixta.

Ter Stegen no se guardó nada. El portero del conjunto culé sabe que hay cosas que tienen que cambiar dentro del funcionamiento de la plantilla: "No hemos jugado al nivel al que queríamos estar. Es necesario hablar de algunas cosas. Tenemos que hablar entre nosotros, no en público. Hay cosas que mejorar y tenemos unas cuantas", admitió el alemán.