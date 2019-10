El lenguaje inclusivo se utiliza solo para cosas 'guays'

Íñigo Errejón propone un nuevo impuesto a los ricos, así lo ha dicho él. Un nuevo impuesto a los ricos. Y también lo han dicho todos sus compañeros de Más País, nuevo impuesto a los ricos. Y yo me he quedado muy desconsolada, porque está bien que haya un nuevo impuesto a los ricos, pero ¿a las ricas también? ¿A los ricos y a las ricas? ¿O solo a los ricos? No. Errejón solo ha hablado de los ricos. Y es que esto del lenguaje inclusivo, se utiliza solo cuando son cosas ‘guays’: ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, solidarios y solidarias… Pero ricos y ricas no. Todo lo que no tenga buena fama solo en masculino. ¡Coño!, por eso yo desde aquí, señor Errejón, ya usted que está todo el día con lo de ellos y ellas, por favor, diga que quiere un nuevo impuesto a los ricos y a las ricas.

