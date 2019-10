El señor Torra quiere hablar con el señor Sánchez y el señor Sánchez no quiere hablar con el señor Torra. Cuando yo era jovencito y me gustaba alguna muchacha, cuanto más interés mostraba yo, más se me alejaba la muchacha.

Así que aprendí a simular cierta distancia, y eso es lo que el Señor Torra debe hacer también. Tiene que grabarse un vídeo, de esos que se graba con el móvil, donde se le vea en su despacho de la Generalitat diciendo: "Uf qué pereza me daría ahora a hablar con el señor Sánchez". Y otro día que escriba un tweet de esos que ponga: "Estoy hablando todo el día con personas tan interesantes, el pesado de Sánchez no me llama"

Y así, poco a poco, el señor Sánchez se irá 'encelando', se celará cada día más, y cuando esté solito ahí en la Moncloa dirá: ¿Y por qué no quiere Torra hablar conmigo? ¿Le debo para ser yo poco para hacer poca cosa? Y os garantizo que al día siguiente el señor Sánchez descuelga el teléfono y llama a Torra.

Señor Torra, ¡psicología básica! Tanto que le gustan a usted las triquiñuelas, ¡emplee esta hombre!