¿Está siendo Ter Stegen el mejor del Barça en esta temporada?

Los comentaristas deportivos de la SER han analizado la victoria del Barça y las reacciones de sus protagonistas en El Sanedrín de El Larguero, tras acabar el partido en República Checa.

FC Barcelona

Marcos Lopez: "Para mí esta temporada Ter Stegen está siendo más decisivo que Messi. En los tres de Champions ha sido el jugador más decisivo (...) Especialmente en Europa el Barça ya no gobierna ni domina los partidos. El Barça tiene que saber que hace cuatro años ya que no gana la Champions y que no domina en Europa"

Axel Torres: "El Slavia de Praga le hizo este partido al Inter en San Siro. Le dio un baño descomunal al Inter de Milán, mereció ganar ampliamente ese partido. Para mí el Slavia es la gran sensación de esta Champions"

Lluis Flaquer: "Viniendo del golpazo de Anfield, ver jugar al Barça este año en Europa te recuerda tanto a pasajes anteriores... me obligo a redefinir las expectativas del Barcelona en la Champions"

Ramon Besa, sobre las palabras de Ter Stegen: "A mí me suena a autocrítica y está bien por parte del Barça: asumen que no están jugando bien. El año pasado jugó un fútbol primoroso en la fase de grupos y luego pasó lo que pasó"

Dani Garrido: "Si no es capaz de dominar con De Jong, Busquets y Arthur... igual es que no puede dominar con esta fórmula del 4-3-3. Es muy difícil ganar la Champions si tu delantero lleva 1500 días sin marcar un gol fuera de casa en Champions"