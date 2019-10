La exposición de 'Juego de Tronos' con Bran Stark: "La serie ha cambiado la televisión"

La exposición de juego de tronos llega a Madrid en su mayor versión hasta la fecha en España. Son más de 1.400 metros cuadrados de entornos inmersivos, interactivos y contenidos multimedia que transportarán a los fans al centro de los siete reinos, donde podrán descubrir el increíble trabajo artístico detrás de la serie. Los nostálgicos que quieran revivir algunos de los momentos más emblemáticos de esta revolucionaria serie de televisión ganadora de 59 premios Emmy tendrán la oportunidad de disfrutar en primera persona de decorados, atrezo y vestuario originales, tales como el abrigo de Daenerys, la daga de Arya o el icónico trono de hierro, así como un nuevo set con accesorios y vestuario de la familia Stark.

Espacio 5.1 acoge en IFEMA diez salas que los visitantes podrán recorrer y en las que descubrirán los invernales paisajes del Norte y la arbolada senda del Camino Real, se encontrarán con los guerreros Inmaculados y los icónicos trajes de la casa Targaryen, entrarán en la Casa de Blanco y Negro, en la que podrán poner su cara entre los innumerables rostros embalsamados en la Sala de los Rostros y explorarán el Castillo Negro, hogar de la guardia de la noche, donde podrán fotografiarse escalando el muro.

El fenómeno fan desatado por Juego de Tronos no parece tener fin, pero la exposición sí que tiene fecha de caducidad, solo estará en Madrid hasta marzo. Las entradas están ya disponibles en la página web de la exposición: www.juegodetronoslaexposicion.es

Game of thrones: the touring exhibition

Entrevista a Isaac Hempstead Wright y Liam Cunningham

¿Qué es lo más impactante de la exposición?

Isaac: Pues para ser franco no quiero aislar ninguno de los objetos ni ninguna de las cosas porque creo que vale la pena verlo absolutamente todo, es una experiencia en sí el venir aquí y es fundamental venir a empaparse de todos los detalles que hay porque realmente la pantalla no les hace justicia hay detalles muy pormenorizados que no consigues apreciar porque están en pantalla unos pocos minutos y además tú te estás centrando en el drama, te estás centrando en la serie, así que la verdad es que la exposición es un momento para ver realmente la cantidad de arte y la cantidad de esfuerzo que está dedicado a cada uno de estos objetos y si no eres fan la verdad es que vale la pena venir a verlo porque es una exposición de arte por sí sola, vas a poder ver unos objetos, unos atrezzos, unos trajes que tienen muchísimo detalle y muchísimo esfuerzo. Pero si sí eres fan pues todavía mejor porque vas a poder ver lo real, lo que teníamos realmente en la serie, no son réplicas, son realmente lo que utilizábamos en el set de rodaje y te va a acercar muchísimo a todos los personajes, va a hacerte sentir como si estuvieras ahí y realmente han hecho muy buen trabajo consiguiendo que sea una exposición muy interactiva, que esté todo en salas, así que sí, va a ser como un recorrido por poniente.

Liam: Buena pregunta. La verdad es que hay un pequeño secreto aquí a la vuelta de la esquina que yo creo que va a ser bastante impactante para la gente pero no quiero decir mucho porque sino no va a ser tan impactante. Lo que me parece realmente interesante de esta exposición es que todos los trajes son auténticos, no se trata de réplicas, y lo mismo se puede aplicar al atrezo y a las armas, aquí por ejemplo se puede ver detrás de mí el ciervo que yo esculpí en madera para la niña de la serie y también te puedes acercar y ver con absoluto detalle todas las telas, no como lo ves en la televisión que lo ves un poco de pasada, y el fantástico trabajo que ha hecho Michele Clapton, que es la diseñadora de vestuario. Yo creo que si eres un fan de la serie no te puedes perder esta exposición.

Game of thrones: the touring exhibition

Juego de Tronos generó un gran impacto en la sociedad, ¿pasará lo mismo con la exposición?

Isaac: Es bastante difícil que una sola exposición pueda conseguir lo que ha tardado Juego de Tronos en conseguir en diez años, pero sí que es una exposición fabulosa y algo que muestra que ha tenido muchísimo éxito es el hecho de que haya estado de tour, no ha estado solamente en una ciudad, sino que ha estado en distintas partes de Europa y creo que ha conseguido ser un elemento con vida propia, por así decirlo, contiene todo este atrezzo, todos estos detalles, todos estos trajes, que hacen que sea realmente algo único y no es algo que hagan muchísimas series, a menudo ocurren que son cosas que aparecen en pantalla y ya está nunca las vuelves a ver, esto sin embargo ofrece la oportunidad de volver a revivirlo y creo que es la razón por la cual se ha convertido en algo tan popular y algo que quiere visitar tantísima gente.

Liam: La verdad es que yo creo que lo que es esta exposición es principalmente un regalo, queríamos darle algo más a un público que ha sido fantástico para la serie, que se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural, así que yo creo que si la serie ha significado algo para ti, esto seguro que te va a arrancar una sonrisa y que va a tener un significado. Nos han hecho hacer esta exposición porque la gente quería más.

Ahora se lleva bastante lo de explotar la nostalgia, como Disney con sus remakes, ¿es esta otra forma de explotar esa nostalgia?

Isaac: Pues la verdad que puede ser, Juego de Tronos ha sido una parte muy importante de la cultura durante bastante tiempo y además es algo que ha la gente le ha encantado, fue un poco duro que se acabara la serie, así que bueno supongo que es una buena manera de llenar ese hueco y aunque Juego de Tronos se haya acabado de alguna manera perdura gracias a este tipo de cosas. Juego de tronos lo que ha hecho ha sido crear un mundo y una cultura y ha cambiado la televisión. Y esta exposición es una forma de no sentir que Juego de Tronos se ha ido para siempre, porque creo que sería muy triste que desapareciera de nuestro mundo para siempre. Esta es una buena alternativa para llevarte tu dosis de juego de tronos.

Liam: La verdad que solamente puedo hablar por mí mismo, pero la primera vez que vi la exposición, y yo me considero un fan de la serie, pude ver trajes que yo mismo no había tenido la oportunidad de ver, ya sea pues porque se rodó en España y en ese momento yo no estaba o era una parte de la historia en donde yo no aparecía. Tanto yo como mi familia somos fans de la serie y el hecho de poder ver todo esto, todas las familias, los Greyjoy, los Martell… yo creo que si realmente te gusta la serie es una gran oportunidad y es una exposición muy bonita.

¿Lo mejor y lo peor de interpretar tu personaje?

Isaac: Pues es muy buena pregunta. La verdad es que creo fue el tener que desarrollar la habilidad de estar callado y ser paciente la mayor parte del tiempo y no reaccionar ante cosas enormes que estaban pasando como por ejemplo todo el lío que hace el rey de la noche en el capítulo tres de la octava temporada, te da todas las ganas de involucrarte y de hacer cosas pero bueno, sí que ha sido una buena habilidad que he desarrollado, el mantenerte en calma, ignorar las cosas y estar un poco por encima de todo aquello, fue un ejercicio divertido y se parecía bastante a la meditación todos los días. Y en cuanto a la parte mala… bueno, pues no sé si había realmente una parte mala, quizá fuera más bien la logística, el hecho de que tenia que estar sentado constantemente en la silla de ruedas y entre tomas todo el mundo se congregaba en un sitio, se ponían a comentar cosas y como yo tenía todas las pieles dispuestas en la silla de ruedas y todo bien colocado pues no podía estar ahí levantándome, así que tenía que decirle a la gente ‘oye, por favor, venir para acá que quiero formar parte de la conversación’.

Liam: Yo creo que la mejor parte de interpretar a mi personaje es que interpreto a una persona que es decente, tiene más nobleza que los Lannister que son nobles de verdad y que muchísimos otros, porque se ve lo que le pasa a Daenerys al final, por lo tanto, sí, interpretar a un buen hombre dentro de un auténtico nido de víboras, yo creo que esa es la mejor parte. Y respecto a lo malo… Bueno, y hablando del nido de víboras, claro, también se puede aplicar a lo que hace el poder en la vida real con las personas, que es un paralelismo que hay. Y luego la peor parte diría que no hay, es verdad que el trabajo ha sido muy duro, pero claro, cuando todo lo que te rodea es bueno: la historia, los trajes, la narrativa y todo es bonito, se convierte en algo positivo por muy duro que sea el trabajo, yo creo que el 99% de los actores matarían por hacer el trabajo que yo he hecho, así que yo estoy encantado.

Entrevista a Michele Clapton

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en Juego de Tronos? ¿Esperaba que llegara a tanto?

No, creo que ninguno esperábamos cómo iba a ser o cómo iba a resultar al final, empezó siendo muy pequeño y, de hecho, creo que casi ni se llega a hacer, pero ahora, por ejemplo, con todas las series se espera que sean todas enormes desde el principio y eso no te da tiempo ni para pensar ni para gustar al equipo necesario ni para plantearte las cosas.

¿En qué se inspiraba para diseñar los trajes? ¿Qué referencias tomó?

Creo que el guion me inspiró, de leer el guion, y luego hablé mucho con David y con Dan y desde el principio decidimos que queríamos que fuese más bien realista no demasiado fantasioso todo, y luego es verdad que me he inspirado de todas partes del mundo. Quería que fuese creíble, pero que no se pudiese identificar de dónde venía la inspiración.

Game of thrones: the touring exhibition

¿Esta orgullosa de alguna pieza en concreto?

Creo que, si tuviésemos que elegir una pieza en particular sería el abrigo blanco de Daenerys, que además expresaba mucho el momento en el que se desarrollaba y que a los fans parece que les encantó, luego me encanta también todo lo que tiene que ver con el pueblo libe y los gigantes y la cantidad de trabajo que hay detrás de ese vestuario.

¿La pantalla hace justicia a los vestidos?

La verdad es que la parte que me encanta de venir aquí es que puedes ver la calidad realmente de cómo están hechas las cosas, porque en pantalla a veces no se puede ver todo, por la iluminación o lo que sea no eres capaz de ver todos los detalles, pero cuando vienes aquí puedes ver todo el trabajo y todo el talento que han puesto los equipos que los han hecho, incluso si no se ve nada por dentro, todas las costuras y todo está terminado a la perfección como debería estar hecho de verdad.

¿Cuál ha sido el mayor reto de trabajar en Juego de Tronos?

Yo creo que el mayor reto suelen ser los grupos, las peleas, los ejércitos… porque evidentemente hay que repetir el mismo uniforme a lo mejor muchas veces, pasar de piezas de metal a piezas de plástico, trabajar con los extras, planear las cosas y cómo se va a desarrollar la batalla y a veces además no se rueda en el orden en el que se va a ver, lo cual dificulta las cosas. Creo que son esos elementos que no se ven claramente y no son la parte glamurosa del trabajo del diseño, pero sí que es la parte más útil.