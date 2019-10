¿A quién le ha venido mejor aplazar el Clásico?

A pesar de que este fin de semana tendría que disputarse el Clásico en el Camp Nou, como se conoce desde este lunes, el partido ha sido aplazado hasta el 18 de diciembre debido a la situación política que se está viviendo en las calles de Barcelona con las protestas por la sentencia del procés.

Nuestros expertos analizan en el debate la situación de ambos equipos tras nueve jornadas y cuál de los dos clubes se ha visto más favorecido por este cambio de fecha.

Al FC Barcelona le viene mejor

Romero: "Primera razón: que no estará pasando en el vestuario del FC Barcelona para que Ter Stegen salga y meta esa rajada. Cómo se estarán mirando en ese vestuario en desconfianza después del partido justito contra el Slavia de Praga. Segunda razón: Un equipo, para mi peor que el Galatasaray, pasó por encima como hacia mucho tiempo que no veía, sobre todo por físico, ganas e intensidad. Tercera razón, que no es poco importante: El Barcelona habría atenido 24 horas menos de recuperación. Creo que el Real Madrid con mejor físico, con un entrenador más respaldado de lo que está Valverde y jugando igual de mal que el Barcelona, hubiera hecho un buen partido en el Camp Nou"

Talavera: "Los jugadores se marcharon por la gatera para no dar la cara. Fue lamentable. La sensación es que hay un autentico polvorín en el vestuario. La sensación que dio ayer el equipo escapándose a la carrera de Praga es lamentable. A parte de todo lo que ha dicho Romero, añado una cosa más, no sabemos iba a haber o no incidentes pero la última vez que hubo un incidente de público fuera contra Las Palmas, aquel partido lo termina ganando con más pena que gloria. Anímicamente fuera del campo [...] también sería un handicap y entiendo que, en ese sentido, es mejor que no jueguen".

El Real Madrid es el más beneficiado

Jesús Gallego: "El Barça lleva seis victorias en los seis últimos partidos y el Madrid, desde que volvió Zidane, no ha ganado tres seguidos y lleva ya casi un año. Messi lleva los últimos tres partidos marcando. El Madrid llega con crisis de juego y crisis de gol. Desde que Messi volvió de la lesión ganó todo".

"En el Madrid está Kroos que parece que se ha recuperado un poco y no hay nadie más al que se pueda destacar. Benzema, que había empezado muy bien, se ha quedado estancado. Destaco a Messi en el partido de ayer, tercer partido consecutivo marcando".

Jordi Martí: "El despido de Zidane ha dejado de ser un tema tabú, lo aborda todo el mundo y suena el nombre de Mourinho. Zidane contra las ruedas. De Hazard, bandera del Madrid, ¿qué se sabe? ¿sigue de pretemporada? De Bale no sabemos si estuvo en Estambul, no sabemos si hay parte médico. ¿Qué jugadores crecen en el Real Madrid? Han desaprovechado a un Barça sin Messi"