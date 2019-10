Dr. Fran Valderrama, profesor de anatomía de la UCM: "El clítoris mide hasta catorce centímetros"

Pocas cosas me gustan tanto como aprender de mi clítoris. Desde que descubrí lo que tengo entre las piernas, reconozco ser una persona mucho más feliz. Por eso me encanta conocer a personas que sepan de clítoris y que se preocupen en enseñar sobre él. Qué bueno fue conocer al Dr. Fran Valderrama, profesor de anatomía de la UCM, que actualmente está es la Universitat Rovira i Virgili. ¿Saben por qué? Porque es una de las pocas personas que da clases sobre el clítoris a todos los futuros médicos. Y, al ser de anatomía, disecciona cadáveres. Describe como pocos el lugar exacto en el que está el clítoris, claro, lo ha visto. “Yo tengo la manía de decir que disecamos los cuerpos. Desde los huesos del pubis hasta la rabadilla y luego entre ambos muslos. Ese territorio del cuerpo se llama periné. Y ahí está escondido. Porque lo que vemos es una parte mínima, pero todo está ahí dentro”. Cuando yo intento explicar lo que supone el clítoris y su descubrimiento, no puedo explicar con tanto detalle lo que nos contó el doctor: “Es un órgano que única y exclusivamente sirve para dar placer”. Ay, qué bien, doctor. Si lo dice usted empezarán a creerlo.

Tuvimos también una consulta realmente curiosa. Un oyente nos explicó que practica ending, esa dinámica de aguantar la eyaculación pero disfrutar del orgasmo que hace que él esté días así, hasta que un buen día, decide correrse. La eyaculación va al margen del orgasmo, esa es la base de esta práctica. Manuel Alonso, miembro de la unidad de andrología del Hospital 12 de octubre de Madrid, nos explicó: “no hay ninguna evidencia científica de que aguantar la eyaculación pueda ser perjudicial para la salud, pero sí hay evidencias científicas de que una persona que eyacula, con frecuencia tiene menos riesgo de padecer cáncer de próstata”. La contención eyaculatoria, que fue como el docto denominó a esta práctica reporta mucho placer por lo que supone contenerse siempre, pero eso no significa que vaya a ser placentera porque no todos los hombres consiguen controlar sus orgasmos sin eyaculación.

Hablamos de Tuppersex’, la obra de teatro que triunfa en el Nuevo Teatro Alcalá con Roma Calderón y Alicia Garau. Porque nos sigue gustando el cabaret y porque el sexo nos da juego mucho más de lo que nadie cree “EL teatro siempre ha sido un discurso que analiza lo que está sucediendo, sobre todo el teatro contemporáneo”, dice Roma Calderón, “si en el teatro no podemos hacer estas cosas, ¿qué más puede pasar?” Alicia, asidua a los Clásicos, nos aclaró que “las historias universales van todas de pasión y dentro de eso está el sexo”. Y Julián Jaén, El Patillas, nos contó, que en las redes sociales ha arrasado un vídeo de Manuel Huedo titulado “La amenaza del succionador de clítoris” porque nos ha encantado. En él, el succionador de clítores permanece impasible ante el hostigamiento del macho testosterónico que se siente amenazado por la irrupción del succionador. Afortunadamente, el macho testosterónico claudica. ¿Cómo? ¡Con empatía y colaboración! LO mejor fue conocer a su autor y que nos lo contara. También supimos que el sexo estará presente en el próximo congreso de Trabalengua que se celebrará en Logroño a primeros de noviembre. Héctor Urién será el responsable de inaugurarlo con un monólogo con el título Amor, sexo y lo que surja. Pero lo mejor de la semana ha sido darme cuenta de la importancia que puede tener una lista de música que alguien te haga…