El calvario de un alpinista español para volver a España tras perder a su compañero en el Himalaya

David Suela y Felipe Valverde se propusieron viajar hasta Nepal para coronar una de las cimas más prestigiosas del mundo: el Himalaya. Llegaron hasta lo más alto del Chukima Go, uno de los picos menos conocidos que se abrió al alpinismo en 2002, y cumplieron su gran objetivo, sin embargo las consecuencias fueron dramáticas.

En el descenso de la cima, la cornisa de nieve se rompió, llevándose las cuerdas. Felipe Valverde, "Tronko" como le llamaban, se encontraba haciendo el rape y se precipitó 700 metros, perdiendo la vida. David Suela pudo sobrevivir ya que tan sólo se quedó sin las cuerdas. Sin embargo, lo peor estaba por venir, porque tras escalar esa cima de forma ilegal, sin licencia, y tras el fallecimiento de su compañero, David Suela acabaría sufriendo una pesadilla para abandonar el país.

El gobierno de Nepal ha puesto una numerosa cantidad de trabas, que comienzan por los costes de rescate y traslado, que van más allá de los 40.000 euros. Tras alcanzar esa cantidad gracias a la ayuda de terceros, está previsto que durante el día de hoy se le devuelvan los pasaportes para regresar David y las cenizas de Felipe a España. Para ello antes, el Gobierno nepalí solicita diez mil euros más por el helicóptero de rescate, cantidad a pagar antes de las 3.30 horas de la madrugada de mañana.

En El Larguero hemos hablado con Sonia Casas, coordinadora del servicio de emergencia de David Suela; Ignacio Zuloaga, representante de Álex Txikón; y Julián Suela, padre de David.

Sonia Casas: "Tenemos una situación de incertidumbre, la compañía que ha efectuado el rescate está decepcionada y desconfiada de que no recibirán el pago". La coordinadora afirma que desde el gobierno de Nepal les han transmitido un ultimátum: "Aquí no se va nadie sin efectuar el pago".

Julián Suela: "Estoy intranquilo, no sabemos lo que va a pasar. Por problemas de transferencias de bancos no hemos podido confirmar el movimiento" y "Si Álex no intervieniese no sé yo si saldríamos de allí".

Una situación, que si todo marcha de la mejor manera posible, se resolverá durante el día de hoy siempre que se cumplan los plazos que desde Nepal han establecido.