Chris Froome: "Es increíble que pueda volver a la bici después de todas las lesiones que he tenido"

Froome vuelve más fuerte que nunca; convencido y dispuesto a afrontar más rutas con las mismas ganas de siempre. El ciclista nacido en Kenia, después de esa múltiple factura que sufrió en junio en donde se rompió su fémur derecho, codo, cadera y varias costillas, no pudo disimular su alegría por volver en la entrevista exclusiva para la SER: "Es increíble que pueda volver a la bici después de todas las lesiones que he tenido. Volver a la bici es una sensación increíble", aseguró.

El del Team INEOS, no obstante, aclaró que aún no está completamente 'curado' para afrontar nuevas rutas: "Todavía me queda una operación, tengo una placa en la cadera que me tienen que quitar en las próximas semanas. Estoy pendiente de eso y que me quiten un poco de metal de mi codo. La recuperación está yendo bien y espero correr en buenas condiciones en febrero de la próxima temporada", dijo 'el keniata blanco'.

Froome, que no oculta lo que significa para él el Tour de Francia, tiene como objetivo competir con su equipo en la nueva edición: "Quiero centrarme definitivamente en el Tour de Francia el año que viene (...) Es una crono difícil (...) Va a ser una carrera interesante", aseveró.

Por último, el ciclista de ruta británico quiso referirse a 'La Vuelta de España' y a sus relevos en el mundo del ciclismo, entre los cuales se encuentra Egan Bernal: " 'La Vuelta' es una de mis carreras favoritas. Disfruto mucho correr en España y espero volver pronto (...) La nueva generación es increíble. Es bueno para el ciclismo y para nosotros los veteranos, ya que tendremos que entrenar más fuerte", concluyó diciendo.