¿Me dejas conocerte, persona con genitales intersexuales?

El 26 de octubre se celebra el día de la Intersexualidad, una celebración que, ya les digo, casi seguro pasará sin pena ni gloria. A pesar de que existen más o menos las mismas personas transexuales que intersexuales, los primeros se han visibilizado y luchado mucho más, haciéndose imprescindibles en nuestras citas. Serán muy pocos los medios que este 26 de octubre se harán eco de que existen personas con genitales intersexuales que no se identifican ni como mujeres ni como hombres. Sepan que durante muchos años, esos bebés cuando nacían , eran operados de urgencia asignándoles reconstrucciones que luego podían no corresponderse con sus identidades personales. Unidas Podemos presentó en 2017 una proposición no de ley para evitar esas intervenciones. Se trata de dejar que sean ellos mismos los que, si lo consideran oportuno, se identifiquen con uno u otro género.

Les comentaba al principio que de personas intersexuales hablamos poco. Y, confieso, cada vez me gustaría hablar más. Me consta que nos escuchan los suficientes como para saber que alguno de los que es fiel a esta cita puede que sea una persona intersexual. Si eres tú, me alegro. Tenía muchas ganas de poder decirte que necesitamos aprender de ti, que queremos escucharte, que queremos que nos guíes. Para que el año que viene, cuando vuelva a ser 26 de octubre, podamos brindar contigo por el reconocimiento de la persona que eres. Ojalá quieras hacernos partícipe de tu existencia; nosotros tenemos muchas ganas de conocerte... Feliz día de la intersexualidad.