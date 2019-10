Pedro Martínez de la Rosa ha analizado en 'Carrusel Deportivo' todas las claves del GP de México, en el que Lewis Hamilton ha dado un gran paso hacia su sexto título de campeón del mundo.

Los problemas de Carlos Sainz

"El problema ha sido que el neumático duro no le ha funcionado a McLaren. Estas cosas no se saben. Tal y como ha ido el fin de semana, con las sesiones interrumpidas por la lluvia, no lo han utilizado prácticamente. En la carrera, cuando pones el duro porque no van ni el blando ni el medio no han acertado con la temperatura. Lo que tienen que hacer ahora es entender por qué. Eso, si el coche no estaba tocado".

"Normalmente no tiene por qué haber ese problema. Si vas rápido con el blando y el medio tienes que ir también con el duro. Pero es verdad que es un neumático más especial. Verstappen ha hecho 70 vueltas con él. Es verdad que hace falta una temperatura de trabajo diferente. Ha sido un problema raro. Ahora no analizarán, pero McLaren está aprendiendo rápido y va muy bien. El principio de la carrera de Carlos ha sido espectacular y yo me quedo con eso".

El 'peligro' Verstappen

Mercedes ha vuelto a ganar una carrera saliendo tercero. Eso no es normal en la Fórmula 1. Y esto es por muchos motivos. Verstappen era el que tenía más ritmo pero ha ido extremadamente agresivo. Él es así. Es todo o nada. Es el piloto más agresivo que he visto. Lo lleva en su ADN y no puede cambiar. Así como Hamilton ha ido madurando y controlando su agresividad, a Verstappen le quedan varios años. Ya aprenderá.

El mal rendimiento de Ferrari

"Hoy le ha hecho un doble regalo a Mercedes. Primero, Leclerc ha hecho una doble parada cuando la estrategia ganadora era ir a una. Y después, ha empezado a dudar y Vettel ha estado mucho tiempo delante. Hoy han fallado".

Hamilton, entre los más grandes

"Se queda a solo un título de Michael Schumacher, que tiene el récord absoluto. Es una auténtica locura. Tiene seis títulos... y los que le quedan. Todo depende del hambre que tenga y de lo que quiera seguir. No le veo límites. Mientras Mercedes le dé un coche ganador podemos tener Hamilton para muchos años".

"A mí me retiraron a los 41 años y todavía estaba en plenitud. Si te has cuidado, y lo vemos en más deportes, se alargan las vidas de los deportistas mucho más. Es un tema más mental, que un día Hamilton diga que quiere empezar a vivir de otra manera. Si él quiere puede estar ganando mundiales hasta los 40. Todo apunta a que irá a por el séptimo título como mínimo".