¿Cobrarán los bancos por nuestros depósitos?

Hace tres días, el consejero delegado del Banco Sabadell consideró “inevitable” acabar cobrando por los depósitos que tenemos en nuestros bancos. Hoy, el consejero delegado de Bankia ha descartado esa posibilidad aunque, como sucede con la competencia, ya ha empezado a cobrar a grandes empresas y servicios financieros y seguirá con las empresas “en sentido amplio”. Vamos, que suenan campanas. Y mientras unos amagan sin dar aún, los otros descartan, de momento, aunque señalan un camino que no lo permite descartar del todo.

La ecuación es simple. Con tipos al cero o incluso negativos, se ha cegado una vía de beneficio bancario automático que llevará al sector a abrir nuevos yacimientos para mantener o incrementar beneficios. Es verdad que los bancos no son una ONG y el mero hecho de mantener a buen recaudo nuestro dinero es un servicio por el que en teoría nos podrían cobrar. La cuestión es que los ciudadanos comunes ya no tenemos alternativa, porque guardar el dinero debajo del colchón no es una alternativa en un mundo en el que para cobrar una nómina o pagar recibos se hace imprescindible tener una cuenta corriente. Y dada la peculiaridad del negocio bancario, privado para los beneficios y público cuando necesita ser rescatado, quizás convendría blindar la gratuidad del mantenimiento de nuestros depósitos y no dejarlo al albur de la mera competencia. Aunque solo sea un espejismo, porque ya sabemos que la banca siempre acabará ganando.