Tezanos: "Las críticas a este CIS son las mismas que el pasado mes de abril"

Escucha la entrevista completa a José Félix Tezanos en 'Hora 25':

El ensanchamiento que vemos del PSOE, porque algo llamativo es que la abstención es muy homogénea. ¿De dónde viene el ensanchamiento del PSOE?

Hay una explicación general y algunas particulares. La primera es que está habiendo una ligera inflexión hacia la izquierda desde algo algún tiempo. Hacia la izquierda y hacia el centro izquierda. Eso es uno de los factores, hay un momento en que la población cree que toca una inflexión en ese sentido. En segundo lugar está el balance de la legislatura anterior. Probablemente lo que está ocurriendo es que algunos partidos políticos tienen un electorado muy desanimado. Sus votantes piensan que no va a ganar y que entonces para qué va a votar. En ese sentido, cuando analizamos la lealtad de voto, pero partidos en caída libre. Ese electorado está disperso todavía: una parte vota a otro partidos, otra está indecisa... Hay una cosa que si es interesante sobre los indecisos. En esta encuesta se ve mucha población que duda. Es curioso que cuando les preguntas entre qué partidos dudan, los que dudan entre el PSOE y otro partido son un 8,3%, los que dudan entre el PP u otro son el 5,6%... Esto nos da pista de cómo se puede dividir el voto de los indecisos.

¿Cree que estos resultados del barómetro publicado hoy se ven alterados por los dos acontecimientos de referencia de los últimos días? Lo que está pasando en Cataluña y la exhumación de Franco.

Los del CIS y de todas las encuestas. Excepto que se hagan en dos días, casi todas se han hecho antes de este periodo. Efectivamente son dos acontecimientos de hondo calado. Creo que hay una franja de electores que tiene decidido su voto que no les va a afectar mucho. Tiene una larga tradición, una adscripción... Habrá a sectores que les afectará, pero no muy numerosos. En el caso de Franco es un punto final pendiente, creo que es un punto que muchos electores que no vayan a votar al PSOE lo van a valorar positivamente. Era necesario. Respecto a Cataluña, estamos viendo que hay un problema de convivencia. Lo vemos con los estudiantes. Eso puede influir en la opinión pública, que buscará responsables políticos que les den seguridad, que les den signos de que se van a empeñar en restablecer la convivencia y el respeto a los derechos a los que no se deja circular.

¿Así las cosas cree que la gestión de esta crisis puede darle un zarpado grande a la izquierda de la que usted ve ese buen momento? Porque el orden y la seguridad se asocia a la derecha.

No necesariamente, en la medida en que el gobierno sea firme, que Interior funcione eficazmente... el ciudadano no es tonto y sabe que esas medidas pueden resolver y reconducir la situación. Echar más fuego al fuego no es una forma de solucionar nada. Fíjese lo que ha pasado en Chile. Hay que saberlo gestionar y eso lo valorarán los ciudadanos. Esperemos que no ocurran desgracias en Cataluña. Creo que no hay una respuesta definitiva para ningún partido. Creo que la influencia en eso se va a repartir entre los partidos. Los expertos dicen que quien están en el gobierno, si lo hace bien, tiene ventaja en estas coyunturas de conflicto y de tensión.

¿Cuándo ha hablado con Sánchez por última vez?

No debo decir esto, pero yo tengo buena relación con él y hablamos con bastante frecuencia. No hemos hablado del barómetro, él ha estado en Palencia, donde ha habido mucha gente en un mitin y en Cantabria. Sus preocupaciones están en ver cómo arreglar estas grandes cuestiones sin olvidar que las grandes preocupaciones de los ciudadanos son, por ejemplo, el paro. Yo recomiendo a quienes analicen la encuesta el porcentaje de preocupados por el paro, por las pensiones son cerca del 60%. Eso es lo que preocupa a los responsables políticos.

Si Sánchez consigue repetir, ¿le gustaría seguir al frente del CIS?

No tengo ningún inconveniente ni en continuar ni en dejarlo. Desde muy joven me he dedicado a la sociología. He hecho muchas investigaciones. El CIS siempre ha sido la casa común de la sociología. En el CIS hay muy buenas relaciones y este es un sitio que honra a los sociólogos y politólogos. Déjeme que le diga una cosa, todas las críticas a este CIS son las mismas que en el pasado mes de abril y luego los resultados evidenciaron que efectivamente no solo son 18.000 entrevistas domiciliarias, hechas con un sistema de muestra, tenemos un sistema que estamos experimentando para explicar el comportamiento de los indecisos... pero siempre damos una advertencia a los ciudadanos, que las encuestas son una foto fija a los ciudadanos.

Lo malo es que en este momento se ha movido tanto todo...

Por eso algunos partidos pueden mejorar. No es que esto diga que puede o no mejorar. Ese elemento de incertidumbre está en esta y en todas las encuestas.