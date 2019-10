Netflix ficha a Willy Toledo para una nueva serie junto a Tosar

“Cuidado con lo que hacéis y decís porque os puede pasar como a Willy Toledo”, contaba el actor madrileño durante las entrevistas de promoción de la última película que protagonizó: El rey, basada en la obra del Teatro del Barrio y que sacaba a la luz los trapos sucios de la transición y la monarquía.

Lo cierto es que a Willy Toledo no le llegan papeles ni en cine, ni en televisión, ni en teatro en nuestro país. Ahora ha sido la plataforma Netflix la que lo ha fichado para una nueva serie que comenzará su rodaje el próximo 4 de noviembre aquí en España.

Mateo Gil, guionista de las primeras películas de Amenábar, Tesis y Abre los ojos, y director de Blackthorn o Las leyes de la termodinámica, se encarga de dirigir esta serie titulada Los favoritos de midas. Se ambienta en el Madrid actual y está inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas (publicado en 1901), en el que un gran empresario sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en la fecha señalada y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo.

El protagonista de esta serie, que se estrenará en 2020, es Luis Tosar, el actor ganador de tres Goyas, pero junto a él están Carlos Blanco, Marta Milans, Marta Belmonte y Bea Segura y, por supuesto, Willy Toledo, que ha protagonizado comedias de éxito como El otro lado de la cama, de Emilio Martínez Lázaro, Al sur de Granada, Las voces de la noche o Días de fútbol. Su rostro se dio a conocer por la serie Siete Vidas, de Telecinco.

Lo cierto es que de los Goya del No a la Guerra, que presentó junto a Alberto San Juan, organizados por la compañía de teatro Animalario, su presencia en las producciones audiovisuales españolas ha bajado. Con Netflix ya participó en la serie argentina Psiconautas.