La bofetada de Ken Loach: cómo nos explotamos y nos explotan

Hay un recurrente mito neoliberal, sobre todo presente en el cine de Hollywood, que dice que cualquier persona puede llegar a ser lo que se proponga, que querer es poder. Pura meritocracia que establece que ser un triunfador depende de cada uno, independientemente de cuáles sean sus orígenes. Si hay un director que ha contrarrestado esa defensa del sueño americano es Ken Loach.

Un cineasta que ha utilizado su cámara para mostrar los perjuicios que el capitalismo ha causado a la clase obrera, ayudado por su guionista de cabecera Paul Laverty, un trabajo que le ha dado dos Palmas de Oro en Cannes, la de El viento que agita la cebada y la de Yo, Daniel Blake. Ahora estrena Sorry we missed you, donde mira a la uberización de la economía. Su título es la frase que los repartidores de Amazon, los riders, los conductores, los repartidores usan cuando entregan un paquete y los clientes no están en casa.

Son trabajadores explotados, falsos autónomos, obligados a trabajar envueltos en la ola de la modernidad o el eufemismo de "economía colaborativa". Los repartidores que tiene que pagar la furgoneta y que piensan que han montado su negocio, cuando en realidad trabajan más de 12 horas diarias sin descanso, sin que les paguen horas extra. "Ahora el trabajador asume todo el riesgo y el empleador tiene una posición afortunada, no asume ningún riesgo. El trabajador tiene que explotarse a sí mismo, es la situación perfecta para las grandes empresas, no arriesgan y los trabajadores se arrojan ellos mismos al suelo... sin que se lo ordene nadie, sin que el jefe coja el látigo, ese es el cambio inexorable. Y no es que el capitalismo esté fracasando, está funcionando como siempre lo hará", decía en el pasado Festival de Cannes

Lo hace con el estilo de siempre y con una estructura narrativa que ya hemos visto en otras películas del director como La parte de Los Ángeles o Lloviendo piedras. Repasando su carrera, vemos cómo la situación de los trabajadores ha ido a peor, desde Margaret Thatcher. Toda la obra de Loach, que supera los 50 títulos, ha sido un intento de desculpabilizar a la clase obrera de ansiedad, sufrimiento y la estigmatización que padecen, sobre todo en la Inglaterra de la demonización de los chavs. Lo es Sorry we missed you donde el director asocia la precariedad laboral a una vida familiar llena de conflictos. No hay tiempo para el cuidado, para el amor, ni para vivir. Eso es un privilegio.

Los hijos de la clase obrera, nos dice Loach, no tienen otra salida que heredar la precariedad de los padres. Hijos que no estudian porque saben que de nada les servirá, más que para endeudarse. A sus 83 años, Ken Loach es el cineasta más actual, capaz de contar lo que ocurre en la calle sin superioridad moral.