Piqué: "A Neymar le dijimos cuando se fue al PSG que se iba a una cárcel de oro"

Gerard Piqué pasó por los micrófonos de El Larguero para charlar con Manu Carreño de la Copa Davis y la actualidad del FC Barcelona. El central dijo, sobre la salida de Neymar del Barça, que los jugadores ya le advirtieron de que se marchaba "a una cárcel de oro".

Sobre la posible vuelta de Neymar, cuya salida del PSG parecía estar clara este verano, Piqué afirmó que "en el fútbol puede pasar de todo". "Ya se lo dijimos en su momento: te vas a una cárcel de oro, pero en el fútbol puede pasar de todo", añadió. Respecto a cuál es la intención del jugador brasileño si sale del club parisino, Piqué admitió que: "Lo que se dice es que quiere volver al Barcelona, sí".

El central del Barcelona también afirmó que "le damos mucha importancia a cada jugador y su vida". "¿Por qué tenemos que dar explicaciones de nuestra vida privada? Puedes viajar en un avión, ir y volver. Lo que cansa de un viaje es cuando te impide ir a entrenar, como en la pretemporada".

"Viajo mucho más de lo que la gente cree, no lo pongo en las redes sociales, pero luego nuestra vida privada es nuestro. Si no rindes luego, puede ser por otras cosas: problemas personales, no hemos dormido bien, que hayas pasado mala noche... Si el Barça pierde culpa de Piqué porque tiene tenis, pero estoy acostumbrado, tengo la piel un poco dura. Al final yo sé cuándo lo hago bien y por qué y por qué no", añadió.

Piqué tiene contrato hasta 2022. El central del Barça explicó que todavía no se replantea cuando se retirará. "En 2022 tendré 35 años y depende de cómo me vea... Pensar en tres años vista creo que es una locura. El año pasado disfruté mucho, este lo he empezado igual", dijo.

Respecto a la situación del Barça, Piqué dijo que "lo importante es estar aguantar en todas las competiciones". "Los primero seis meses de competición es ir tomando el pulso, no ir perdiendo ninguna de ellas. Esto en el Barça lo hacemos bien", explicó.

"Federer tiene la Laver Cup y puede ver la Davis como una competidora"

El presidente de Kosmos explicó cómo surgió la idea de la nueva Copa Davis. "Desde pequeño, el fútbol y el tenis son mis deportes favoritos. La Copa Davis plantea el mundial del tenis, y cuando llegué pensé "a ver si lo puedo cambiar".

Piqué explicó que cuando comenzó a plantear la idea a sus allegados, muchos le dijeron que "no tenía ninguna opción". "Pero plantee el proyecto, les convencí tras pasar una asamblea, necesitábamos el apoyo del 66% de las Federaciones y conseguimos el 71%".

No obstante, también admitió que encontró reticencias: "Es una competición muy tradicional y cambios tan drásticos no suelen gustar". "Luego hablé con Nadal. A veces, cuando intentas cambiar cosas desde dentro, es más difícil que si lo intenta cambiar un externo".

Albert Costa también explicó que España tendrá un grupo muy complicado en la comeptición. "Rusia con Medvedev, que es uno de los que está mas en forma... Rafa le ha ganado, pero es un grupo complicado. España tiene un equipazo, va a competir con las máximas garantías. Van a tener que trabajar muy duro", explicó.

Sobre el contacto con Federer, que se mostró en contra del nuevo formato de Piqué, el central dijo que "siempre intentamos respetar los pasos a seguir para comunicarnos con él". "Hablamos con su agente, él estuvo muy contento, envió una carta a Roger diciendo lo que queríamos. Por eso, luego me sorprendió las declaraciones que hizo. Ellos tienen la Laver Cup y pueden ver la Davis como una competidora de su competición", explicó.