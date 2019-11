Cómo saben, porque esto se está hablando mucho, a Pedro Sánchez le han expedientado por una entrevista que hizo en La Moncloa, dicen que eso le da una ventaja que no tienen los otros candidatos. Y es verdad, las cosas hay que reconocerlas. La solución, dicen, es hacer las entrevistas fuera de la Moncloa. Pero, ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no dejamos que los otros candidatos también sean entrevistados allí en La Moncloa y así todos estamos en igualdad de condiciones?

Pero claro, luego, pobrecitos los otros candidatos, después de la entrevista se tendrían que ir y eso le daría ventaja Sánchez. Por tanto, que se queden también los otros candidatos en La Moncloa para que estén en igualdad de condiciones. Que vivan en La Moncloa y así nadie es más que nadie. Una habitación de la Moncloa para Errejón, otra para Abascal…

Un momento, pero ¿por qué en habitaciones diferentes? Eso le hace estar en condiciones distintas también y eso no le gustaría a la Junta Electoral Central. Que duerman en la misma habitación de La Moncloa todos. ¡Qué leche! Que duerman en la misma cama todos ‘desnudicos’ ahí, abrazados el Abascal, el Casado, el Rivera, el Sánchez… Ahí en la misma ‘camica’ todos. Que se den ‘calorcico’ con sus cuerpos abrazados y que duerman juntos, y así no hay ventaja para ninguno de ellos. Y mira, a lo mejor de esta manera se ponen de acuerdo, que en la cama se acaban muchas discusiones.