En dos horas, la campaña electoral desplegará su habitual carrusel de ofertas y sueños. No hemos escuchado en los últimos meses que los candidatos destaquen entre sus tareas inmediatas la modificación del Código Penal para tipificar de nuevo los delitos sexuales. Es una tarea que se puso en marcha cuando la conmoción por la sentencia de La Manada, pero que se quedó, de momento, en el escalón del comité de expertos. No se hizo, no se terminó. Y es urgente porque hoy conocemos otra sentencia que considera que usar como una cosa el cuerpo de las mujeres no es una agresión, sino solo un abuso, si ellas están inconsciente o incapacitada de cualquier manera.

La Audiencia de Barcelona ha condenado por abusos y no agresión a los 7 hombres que violaron por turnos de 15 minutos a una chica de 14 años en Manresa. Abusos y no agresión porque ella estaba bajo los efectos de alcohol y drogas y no tuvieron que amenazarla, amordazarla o sujetarla para violarla por turno los siete. La violación en sí misma, no es violencia.

Como apuntaba esta tarde la periodista Ana Tudela Flores: "Si te roban y estás borracho es un robo, si te matan y estabas borracho es un crimen y si te violan y habías bebido, no es violación".

Ayer Pamplona, hoy Manresa.