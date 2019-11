¿Te parecería bien la pareja Ramos-Piqué en los Juegos Olímpicos de Tokio?

Sergio Ramos ha dejado claro desde hace unas semanas su intención o su deseo de poder jugar los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio, una competición que nunca ante pudo disputar. A raíz del posible viaje del jugador del Real Madrid con la sub-21 el próximo verano, Gerard Piqué, anoche en El Larguero, no cerró la puerta a poder ser parte de la expedición que viaje hasta China.

Tras esta respuesta, nos planteamos si es posible. o estaría bien, ver a esta pareja el próximo verano en Tokio 2020 aunque, en el caso de Ramos, será tan sólo unos días después de terminar la Eurocopa.

Sí, es posible a ver a Ramos y Piqué en Tokio

Antonio Romero: "Creo que es una cuestión deportiva y otra es de respeto a las leyendas, que en esta país cuesta mucho. Son dos leyendas que merecen retirarse como quieran. Las leyendas pueden renunciar las veces que quieran".

Antón Meana: "Los dos mejores centrales de la historia de nuestro fútbol tienen que jugar los Juegos Olímpicos. No es obligatorio que vayan los que se clasificaron, es decir, que los nueve que dijo Manu Carreño no hacen un buen año, pueden ir otros sub-21".

"Sergio Ramos es el mejor central de la historia del Real Madrid".

No, no es viable esta pareja con la sub-21

Jordi Martí: "¿Cómo se explica que alguien que ha renunciado a la selección en el mejor momento de su carrera reciba el premio de ir a Tokio? Me parece que esto chirría por todos los lados".

"El afán de Ramos es infinito, su hambre de ensanchar su palmarés es infinito porque esto lo dijo después de batir su récord de internacionalidades".

"¿Que deben pensar esos nueve futbolistas cuando escuchan anoche la entrevista con Piqué? Esto es una injusticia como una auténtica casa. Un capricho que hay que satisfacer de todas todas".

Jesús Gallego: "Los de Sergio Ramos me pareció un capricho imposible, y creo que se va a quedar en eso. Y lo de Piqué me parece una broma. Alguien que renunció a jugar con la selección, que la dejó tirada y que dos años después porque te apetece ir a unos JJOO... me parece una broma. Hay miles de deportistas que llevan cuatro año preparándose".

"Sergio Ramos no está para jugar los Juegos Olímpicos, no puede jugar dos competiciones el mismo verano, no está para eso".