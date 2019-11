¿Dónde están los límites de la publicidad política en redes?

"Creemos que el alcance del mensaje político debe ser ganado, no comprado". Con estas palabras, el fundador y director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, explicaba por qué su compañía ha tomado la decisión de prohibir los anuncios políticos en su plataforma.

"Los anuncios políticos en Internet suponen desafíos totalmente nuevos para el discurso cívico", apuntó Dorsey , señalando como consecuencias de esos desafíos las "informaciones engañosas no comprobadas y profundas falsedades" que se reproducen a "una creciente velocidad, sofisticación y una escala superlativa".

Así, la decisión de intentar poner coto a las ‘fake news’ por parte de Twitter llega en plena campaña electoral en nuestro país, pese a que no afectará a la misma, por establecer como fecha de inicio el 22 de noviembre. En cualquier caso, los anuncios políticos en redes sociales no se limitan a Twitter, y los partidos podrán seguir haciendo campaña a través de Facebook. En este sentido, su creador, Mark Zuckerberg, mantiene su posición de permitir que se difundan mensajes políticos pagados porque, dice, no quiere tomar el rol de “censor previo”.

" Creo que las plataformas tienen que hacerse responsables del su alcance y de su poder" ha apuntado Antoni Gutiérrez Rubí, asesor de comunicación política y director de Ideograma, para después señalar que le "parece que tienen responsabilidad" por lo que deberían, ha dicho, autorregularse y, si esta autorregulación resulta insuficiente, serían los poderes públicos quienes tendrían que poner límites a la información que en ellas se difunde.