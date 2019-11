Las cinco claves de la campaña electoral, según los expertos

Este viernes por la noche ha dado comienzo la campaña electoral. La cuarta en cuatro años y con un escenario futuro nada claro. En 'Hoy por Hoy' hemos hablado con Paco Camas, analsta de Metroscopia, Narciso Michavila, presidente de GAD3 y Belén Barreiro, fundadora y directora de 40dB para analizar las claves de esta campaña.

Reparto de bloques

Paco Camas: "Actualmente el reparto de bloques es aún más complicado para sumar mayoría que el 28 de abril. Ni el de la izquierda ni el de la derecha lograría una mayoría absoluta necesaria para poder formar un gobierno".

Narciso Michavila: "Volvemos a ver un empate entre los dos bloques izquierda- derecha, que si en abril fue de once millones, pues ahora pues ser unos diez millones de votos y eso hace que al final ninguno de los dos bloques pueda sumar mayoría en escaños".

Belén Barreiro: "La izquierda o bien se suma toda ella y recurre a partidos nacionalistas. O la otra salida es la suma de escaños PP-PSOE. El escenario gobernabilidad es más difícil aún que en abril".

Voto indeciso

Paco Camas: "El 28 abril calculamos en Metroscopia alrededor de seis millones de indecisos y actualmente estamos en torno a los dos millones".

Belén Barreiro: "Lo que puede ser decisivo es la indecisión en dos sentidos: Con la gente que duda si votar o no a Ciudadanos y con la gente que duda si votar o no".

Narciso Michavila: " A pesar de que está la situación mucho más volátil, el debate al ser solo uno, está todo mucho más decantado. Tenemos menos indecisos que en abril, muchos más abstencionistas y el debate no va a ser tan decisivo".

Peso de Cataluña

Paco Camas: "La situación en Cataluña creo que va a ser fundamental. Creo que va a ser fundamental también cuál va a ser la respuesta gubernamental de cara a la siguiente etapa que viene que parece que es de recesión económica. Por último también yo creo que el PSOE puede tener una cierta ventaja por ser el partido actualmente se encuentra en el gobierno".

Belén Barreiro: "Nosotros habíamos notado es la activación del voto a Vox en estas últimas semanas y es muy posible que eso tenga una relación directa con el procés".

Narciso Michavila: "Se hundía la participación antes de la sentencia y sin embargo en estos momentos estimamos que la participación va a ser del 70%. Es decir, caerá 5 puntos pero no sé hundirá. Quién más ha beneficiado, ha sido el votante más moderado que era el de Ciudadanos, que nos decía que se iba a quedar en casa y sin embargo ahora nos está diciendo que va a acudir a votar lo que no quiere decir que vaya a repetir su voto del 28-A".

Disputa Vox-Ciudadanos

Narciso Michavila: "Todo el movimiento de votos se está produciendo dentro del mismo bloquea ideológico y se está moviendo mucho más en el bloque de la derecha. La bajada de Ciudadanos beneficia muchísimo al Partido Popular, pero también hay una parte no tanto de voto como de escaños y al perderlos Ciudadanos se los lleva Vox. De ahí que Vox en este momento que supere los 40 escaños".

Paco Camas: "Ciudadanos y Vox están disputándose escaños en la España interior, especialmente en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Y quién quede por delante en esas provincia, puede llevarse el escaño".

Belén Barreiro: "Vox sí es un escenario posible. A día de hoy y estos días que quedan por pasar, sí que esa tendencia de crecimiento de Vox y caída de Ciudadanos es la que vemos".

Irrupción de Más País

Paco Camas: "El impacto es bastante reducido tanto en porcentaje de voto como en escaños. Actualmente el partido de Íñigo Errejón tiene dificultades para conseguir el 4% de los votos y concentra sus votos básicamente en Madrid y en Valencia".

Narciso Michavila: "Más País en el bloque de la izquierda no es el elemento determinante porque al final tampoco tiene garantizada la representación en varias de las provincias más pobladas, pero no presentarse en las menos pobladas no castiga tanto a la izquierda".

Belén Barreiro: "Más que arrancar y coger votos de la abstención, es cierto que sí que puede recoger votos de personas que se habrían abstenido de no haber tenido la opción de Más País".