¿No se puede sensibilizar a distancia?

La DGT tiene intención de imponer ocho horas de clases presenciales en las autoescuelas con el objetivo de sensibilizar a los futuros conductores en materia de seguridad vial. Las autoescuelas online se oponen a la medida porque afecta a su competencia con el negocio tradicional y, también, a los consumidores, en un país en el que el 80% de los municipios ya no tiene autoescuela presencial. Será finalmente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la que dirima el conflicto. Y parece que está a punto de pronunciarse.

Nada tenemos en contra de esa intención sensibilizadora que complemente la enseñanza teórica. Es más, sería conveniente que formase parte del currículo de la educación obligatoria, que es amplia y presencial, porque la seguridad vial nos afecta a todos, seamos conductores, pasajeros o viandantes. Lo que no entendemos es por qué esa sensibilización, en el caso de las autoescuelas, no se pueda hacer también a distancia, teniendo en cuenta que es el Estado el que finalmente evaluará y juzgará los conocimientos obtenidos y la destreza adquirida en la conducción. Y finalmente, parece un contradiós que, no confiando en la sensibilización a distancia, la DGT invierta millones anuales - 8 millones el año pasado - en campañas en medios de comunicación para concienciar sobre los riesgos del alcohol, de las drogas, de la excesiva velocidad o del peligro de circular sin cinturón o sin casco