El Real Madrid se enfrenta al Real Betis en el Santiago Bernabéu en esta jornada de La Liga tras su victoria ante el Leganés y en una semana en la que se volvió a hablar de Gareth Bale, nuevamente por un tema extradeportivo. Su viaje a Londres, con permiso del club pero con el desconocimiento de Zidane ha acabado por romper la relación del galés con el francés.

"El tema Bale me da pereza. Es hablar más de lo mismo" comienza el director de El Larguero para ahondar en ese personaje creado por el galés que resulta un tanto repetitivo: "Bale es el personaje que ya me cansa un poco, es siempre lo mismo, generando noticias que no tienen que ver con el ámbito deportivo. Todo son especulaciones y filtraciones de sus agentes, es 'ahora me voy ahora me quedo'. Me da mucha pereza el personaje. El tema Bale es un tema cansino" afirma.

De Vega quiere un día hablar sobre sus cualidades futbolísticas: "Ojalá podamos hablar del Bale futbolista, poder abrir programas y periódicos diciendo eso de Bale se sale en el campo".

"Es un personaje que me aburre y del que se debe hablar por su rendimiento deportivo, a ver si nos da razones para hacerlo" reza Yago de Vega sobre el futuro futbolístico de Gareth Bale.