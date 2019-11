El Real Madrid recibe este sábado al Betis en el Santiago Bernabéu después de ganar cómodamente ante el Leganés con un 5-1. A pesar de encuentro en Chamartín, la actualidad del club pasa, una vez más, por la polémica en torno a Gareth Bale, su relación rota con Zidane y el viaje de esta semana a Londres para encontrarse con su agente.

Entre toda la actualidad, analizamos con nuestros expertos la situación de ambos equipos en la previa al partido de este sábado, donde Rubi también estará en la cuerda floja.

Álvaro Benito: "Son rivales que vienen necesitados. El otro día el Leganés casi no compitió a pesar de su necesidad. Queda un mundo por delante. El Madrid tiene que cumplir con sus obligaciones"

"¿Cuándo puede descansar Casemiro? Ni ahora mismo ni ahora después... ese es el problema. Es imprescindible, pero claro, corres el riesgo de cuando lleguen los partidos 'de verdad', esté fundido. Es imposible jugar todos los partidos, todos los minutos por el desgaste que supone, especialmente en la posición de Casemiro. Ante su ausencia tienes dos opciones: Kroos o Valverde [...] tiene que adaptarse aunque no sea su mejor posición para que descanse el brasileño. Kroos me está sorprendiendo, tiene las piernas de hace unos años, hacía muchísimo que no le veía llegar tanto al área"

"Vinicius tiene un desborde inusual, lo que tiene y puede desarrollar de aquí a unos años no lo tienen muchos jugadores y ese globo que se formó se lo mereció. Es un jugador muy joven y necesita mucha ayuda".

Benjamin Zarandona: "Espero un Betis que sea mejor que el otro día en casa. Las sensaciones el otro día con el Celta fueron malas, malísimas. Espero que el Betis tenga un cambio de actitud y de intensidad en defensa, les crean muchas ocasiones de gol. Luego hay una baja por lesión que es William Carballo que se nota muchísimo. Esperemos que no pierdan los nervios, al principio portería a cero pero espero que el Betis de mucho más en el Bernabeu, es un partido con menos presión"

"Yo creo que no se cargan a Rubi, el partido del Celta le ha salvado y creo que se esperarán al derbi. Evidentemente el partido más importante o de los más importantes va a ser el derbi, yo creo que es lo que le va a marcar a Rubi. Veremos a ver lo que ocurre. Borja no está encontrando el sitio, sólo ha marcado un gol, a empezado tan mal y hay tantas dudas que veremos lo que ocurre"